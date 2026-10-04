Alineaciones de Bosnia y Herzegovina y Polonia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Bosnia y Herzegovina vs. Polonia este lunes 5 de octubre desde las 13:45 hora de Perú por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Bosnia y Herzegovina y Polonia
Bosnia y Herzegovina viene de empatar 1-1 con Suecia y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Polonia viene de ganarle 6-0 a Rumania y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Bosnia y Herzegovina y Polonia
Bosnia y Herzegovina (3-5-2): Salko Hamzić, Sead Kolašinac, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Armin Gigović, Ivan Bašić, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarević, Amar Memić, Ermedin Demirović, Edin Dzeko. DT: Sergej Barbarez.
Polonia (4-4-2): Marcin Bulka, Przemyslaw Frankowski, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Matty Cash, Nicola Zalewski, Wiktor Nowak, Piotr Zielinski, Sebastian Szymański, Karol Swiderski, Oskar Pietuszewski. DT: Jan Urban.
Suplentes de Bosnia y Herzegovina: Mladen Jurkas, Nihad Mujakić, Arjan Malić, Zinedin Smajlović, Nail Omerović, Jovo Lukić, Ivan Šunjić, Ermin Mahmić, Luka Duric, Stjepan Radeljić, Martin Zlomislić, Haris Tabaković.
Suplentes de Polonia: Norbert Wojtuszek, Tomasz Kedziora, Bartosz Slisz, Kacper Urbański, Mateusz Kochalski, Mateusz Żukowski, Tymoteusz Puchacz, Michal Skoras, Marcel Regula, Slawomir Abramowicz, Kacper Potulski.
La previa de Bosnia y Herzegovina y Polonia: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 5 de octubre
- Hora: 13:45 (hora de Perú)
- Historial: 6 cruces — Bosnia y Herzegovina ganó 0, Polonia ganó 4 y empataron 2
- Último antecedente: 25/09/2026: Polonia 0-0 Bosnia y Herzegovina