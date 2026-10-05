Alineaciones de Croacia y España por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Croacia vs. España este martes 6 de octubre desde las 13:45 hora de Perú por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Croacia y España
Croacia viene de caer 0-7 ante Inglaterra y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
España viene de ganarle 3-1 a República Checa y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Croacia y España
Croacia (4-2-3-1): Dominik Livaković, Ivan Perišić, Joško Gvardiol, Luka Vušković, Josip Šutalo, Petar Sučić, Mateo Kovačić, Luka Modrić, Petar Musa, Nikola Vlašić, Franjo Ivanović. DT: Slaven Bilić.
España (4-2-3-1): David Raya, Francisco Garcia, Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Iván Fresneda, Dani Olmo, Pedri, Rodri, Roberto Fernández, Álex Baena, Lamine Yamal. DT: Luis De La Fuente.
Suplentes de Croacia: Josip Stanišić, Ivan Smolčić, Andrej Kramarić, Ivor Pandur, Mario Pašalić, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Marco Pašalić, Igor Matanović, Luka Sučić, Josip Mišić, Dominik Kotarski.
Suplentes de España: Dean Huijsen, Mikel Merino, Víctor Muñoz, Fabián Ruiz, Fermín López, Yéremy Pino, Marc Pubill, Josep Martínez, Martín Zubimendi, Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella, Unai Simón.
La previa de Croacia y España: todo lo que hay que saber
- Día: martes 6 de octubre
- Hora: 13:45 (hora de Perú)
- Historial: 12 cruces — Croacia ganó 3, España ganó 8 y empataron 2
- Último antecedente: 29/09/2026: España 4-1 Croacia