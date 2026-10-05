Dónde ver EN VIVO Croacia vs. España por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

A menos de una semana de haberle marcado cuatro goles, España vuelve a cruzarse con Croacia, esta vez de visitante, el martes 6 de octubre. El dominio reciente del español es tan claro que la pregunta no es quién gana sino por cuánto.
La Liga de Naciones sigue repartiendo puntos en el grupo y para Croacia cada partido empieza a ser una cuestión de orgullo más que de objetivos. España, en cambio, ya mete presión arriba de la tabla y quiere confirmar que la diferencia con su rival no fue casualidad.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Croacia llega golpeada. Después de caer goleada 4-1 ante España hace apenas unos días, se desarmó por completo frente a Inglaterra y terminó perdiendo 7-0 de local. Son apenas 3 puntos en tres fechas y la posición 40 entre 54 selecciones refleja un presente complicado que necesita revertir cuanto antes.
España, en cambio, no pierde hace rato y lo demuestra con autoridad: goleó 4-1 a Croacia, después sumó un triunfo ajustado 3-2 ante Inglaterra de visitante y cerró la fecha pasada con un 3-1 a República Checa. Con 9 puntos y el tercer puesto de la tabla, llega como la gran candidata del grupo y con la confianza de quien no conoce la derrota en lo que va del certamen.
El historial entre Croacia y España
El historial entre ambas selecciones es ampliamente favorable a España, que se impuso en 8 de los 12 cruces disputados, contra apenas 3 victorias de Croacia y 2 empates. La diferencia también se nota en el gol: 27 contra 13 en favor del equipo español.
En los enfrentamientos más recientes esa superioridad se mantiene. España viene de ganar el último duelo 4-1 y también se impuso 3-0 en 2024, aunque en 2023 hubo un empate sin goles que corta la seguidilla. Croacia, de hecho, no le gana a España desde 2018.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|España vs. Croacia
|4-1
|UEFA Nations League
|15/06/2024
|España vs. Croacia
|3-0
|UEFA European Championship
|18/06/2023
|Croacia vs. España
|0-0
|UEFA Nations League
|28/06/2021
|Croacia vs. España
|3-5
|UEFA European Championship
|15/11/2018
|Croacia vs. España
|3-2
|UEFA Nations League
|11/09/2018
|España vs. Croacia
|6-0
|UEFA Nations League
|21/06/2016
|Croacia vs. España
|2-1
|UEFA European Championship
|18/06/2012
|Croacia vs. España
|0-1
|UEFA European Championship
|07/06/2006
|Croacia vs. España
|1-2
|Friendlies
|22/02/2000
|Croacia vs. España
|0-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Croacia y España se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Croacia suma 3 puntos en el torneo.
- España suma 9 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y Inglaterra.