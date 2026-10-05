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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Croacia vs. España por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Croacia y España se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Croatia vs. Spain, Liga de Naciones
Croatia vs. Spain, Liga de Naciones

A menos de una semana de haberle marcado cuatro goles, España vuelve a cruzarse con Croacia, esta vez de visitante, el martes 6 de octubre. El dominio reciente del español es tan claro que la pregunta no es quién gana sino por cuánto.

La Liga de Naciones sigue repartiendo puntos en el grupo y para Croacia cada partido empieza a ser una cuestión de orgullo más que de objetivos. España, en cambio, ya mete presión arriba de la tabla y quiere confirmar que la diferencia con su rival no fue casualidad.

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Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Croacia llega golpeada. Después de caer goleada 4-1 ante España hace apenas unos días, se desarmó por completo frente a Inglaterra y terminó perdiendo 7-0 de local. Son apenas 3 puntos en tres fechas y la posición 40 entre 54 selecciones refleja un presente complicado que necesita revertir cuanto antes.

España, en cambio, no pierde hace rato y lo demuestra con autoridad: goleó 4-1 a Croacia, después sumó un triunfo ajustado 3-2 ante Inglaterra de visitante y cerró la fecha pasada con un 3-1 a República Checa. Con 9 puntos y el tercer puesto de la tabla, llega como la gran candidata del grupo y con la confianza de quien no conoce la derrota en lo que va del certamen.

El historial entre Croacia y España

El historial entre ambas selecciones es ampliamente favorable a España, que se impuso en 8 de los 12 cruces disputados, contra apenas 3 victorias de Croacia y 2 empates. La diferencia también se nota en el gol: 27 contra 13 en favor del equipo español.

En los enfrentamientos más recientes esa superioridad se mantiene. España viene de ganar el último duelo 4-1 y también se impuso 3-0 en 2024, aunque en 2023 hubo un empate sin goles que corta la seguidilla. Croacia, de hecho, no le gana a España desde 2018.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026España vs. Croacia4-1UEFA Nations League
15/06/2024España vs. Croacia3-0UEFA European Championship
18/06/2023Croacia vs. España0-0UEFA Nations League
28/06/2021Croacia vs. España3-5UEFA European Championship
15/11/2018Croacia vs. España3-2UEFA Nations League
11/09/2018España vs. Croacia6-0UEFA Nations League
21/06/2016Croacia vs. España2-1UEFA European Championship
18/06/2012Croacia vs. España0-1UEFA European Championship
07/06/2006Croacia vs. España1-2Friendlies
22/02/2000Croacia vs. España0-0Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Croacia y España se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Croacia suma 3 puntos en el torneo.
  • España suma 9 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y Inglaterra.
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