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Liga de Naciones

Alineaciones de Serbia y Alemania por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Serbia y Alemania se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Serbia vs. Germany, Liga de Naciones
Serbia vs. Germany, Liga de Naciones

Serbia recibe a Alemania este viernes 13 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Serbia viene de caer 1-2 ante Países Bajos y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Alemania viene de empatar 0-0 con Grecia y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Serbia y Alemania

Serbia (4-4-2): Vanja Milinković-Savić, Kosta Nedeljković, Srdjan Babić, Stefan Džodić, Stefan Gudelj, Nikola Milenković, Lazar Samardžić, Milinković-Savić, Mihajlo Cvetković, Dušan Tadić, Petar Sukačev. DT: Nuno Miguel Gomes Bentes Lampreia.

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Alemania (4-2-3-1): Marc ter Stegen, Philipp Treu, Maximilian Mittelstädt, Aleksandar Pavlović, Malick Thiaw, Jonathan Tah, Brajan Gruda, Joshua Kimmich, Kai Havertz, Florian Wirtz, Derry Scherhant. DT: Jürgen Klopp.

Suplentes de Serbia: Stefan Bukinac, Vanja Dragojević, Strahinja Eraković, Luka Jović, Vasilije Kostov, Miljan Krpić, Vladimir Lučić, Aleksandar Mitrović, Djordje Đ. Petrović, Dragan Rosić, Nikola Simić, Andrija Živković.

Suplentes de Alemania: Tom Bischof, Nathaniel Brown, Younes Ebnoutalib, Saïd El Mala, Niclas Füllkrug, Finn Jeltsch, Lennart Karl, Felix Nmecha, Ridle Baku, Alexander Nübel, Nico Schlotterbeck, Jonas Urbig.

La previa de Serbia y Alemania: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 13 de noviembre
  • Hora: 14:45 (hora de Perú)
  • Historial: 5 cruces — Serbia ganó 1, Alemania ganó 3 y empataron 1
  • Último antecedente: 01/10/2026: Alemania 2-0 Serbia
  • Próximo partido de Serbia: vs. Grecia, lunes 16 de noviembre
  • Próximo partido de Alemania: vs. Países Bajos, lunes 16 de noviembre
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