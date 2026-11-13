Serbia vs. Alemania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Serbia y Alemania se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Serbia recibe a Alemania este viernes 13 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Serbia llega sin puntos y con la obligación de reaccionar antes de que la clasificación se le escape del todo. Alemania, en cambio, tiene la chance de sacarle revancha a un objetivo que todavía no logra acomodar.

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No hay margen para otro tropiezo del lado serbio, mientras que Alemania necesita sumar para no quedar relegada en la pelea por los puestos de arriba del grupo.

La actualidad de ambos equipos

Serbia no encuentra la forma de sumar y los números lo reflejan: perdió sus últimos tres partidos, incluido el que jugó justamente ante este mismo rival hace poco más de un mes. Está 49° entre 54 equipos y todavía no sumó un solo punto en el torneo, algo que empieza a pesar más allá de lo futbolístico.

Alemania tampoco atraviesa su mejor momento, aunque al menos llega con algo más de respaldo. Viene de un empate sin goles ante Grecia y antes había goleado justamente a Serbia, aunque en el medio también perdió con el mismo rival griego. Está 27° con 5 puntos, una posición que puede mejorar bastante si consigue otro triunfo como el de la última vez que se cruzó con los serbios.

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El historial entre Serbia y Alemania

Alemania domina claramente el historial reciente: de los cinco enfrentamientos entre ambos, se quedó con tres victorias, hubo un empate y Serbia ganó solo uno. En materia de goles la diferencia también es favorable para los alemanes, que marcaron seis contra los tres de Serbia en todo el historial.

El antecedente más fresco es justamente el más elocuente: en el cruce de ida de esta misma Liga de Naciones, Alemania se impuso 2-0 ante Serbia. Antes de eso, el historial muestra paridad en los noventa pero una Alemania que fue ganando terreno con el correr de los años.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Alemania vs. Serbia 2-0 UEFA Nations League 20/03/2019 Alemania vs. Serbia 1-1 Friendlies 18/06/2010 Alemania vs. Serbia 0-1 FIFA World Cup 31/05/2008 Alemania vs. Serbia 2-1 Friendlies 29/04/2003 Alemania vs. Serbia 1-0 Friendlies

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Horario del partido

Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 12:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis