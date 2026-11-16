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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Grecia vs. Serbia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Grecia y Serbia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Greece vs. Serbia, Liga de Naciones
Greece vs. Serbia, Liga de Naciones

Grecia recibe a Serbia este lunes 16 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.

Grecia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Serbia tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Grecia viene de perder 0-7 como visitante ante Países Bajos. El equipo ocupa el puesto 26 con 8 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Alemania.

Serbia perdió 1-3 como local ante Alemania en la fecha anterior. Serbia está 50° en la tabla con 0 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Países Bajos.

El historial entre Grecia y Serbia

Grecia y Serbia se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 triunfos de Grecia y 1 de Serbia.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/09/2026Serbia vs. Grecia1-2UEFA Nations League
18/11/2014Grecia vs. Serbia0-2Friendlies
11/08/2010Serbia vs. Grecia0-1Friendlies

Horario del partido

  • Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
  • Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
  • Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
  • Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
  • Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

  • Grecia y Serbia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Grecia suma 8 puntos en el torneo.
  • Serbia suma 0 puntos en el torneo.
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