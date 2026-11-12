Armenia vs. Chipre: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Armenia y Chipre se enfrentan este jueves 12 de noviembre, en el Republican Stadium - Vazgen Sargsyan, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Armenia recibe a Chipre este jueves 12 de noviembre desde las 12:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan. Hay revancha en el aire: apenas pasó más de un mes del último cruce entre estos dos y Chipre se quedó con todo. Armenia necesita borrar esa imagen rápido si no quiere que la distancia en la tabla se agrande.

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No hay demasiado margen de error para los locales, que llegan golpeados y con la urgencia de reaccionar en su propia cancha.

La actualidad de ambos equipos

Armenia no la está pasando bien. Viene de un empate sin goles ante Montenegro que dejó gusto a poco y antes había perdido justamente contra este mismo rival, además de caer también frente a los propios montenegrinos días atrás. Son apenas 4 puntos en cuatro fechas y la sensación de que el equipo no logra encontrar un funcionamiento sólido.

Chipre, en cambio, llega con el envión de haber ganado sus dos últimos compromisos. Primero se impuso como local ante Letonia y antes había goleado justamente a Armenia en condición de local. Con 7 unidades y ubicado en la mitad de la tabla, el equipo mostró una solidez que contrasta con el momento de su rival y llega con la confianza de quien sabe que ya le ganó recientemente.

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El historial entre Armenia y Chipre

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Chipre, que ganó 5 de los 8 enfrentamientos disputados, mientras que Armenia solo pudo quedarse con uno y hubo dos empates. En materia de goles la cuenta también favorece a los chipriotas, que convirtieron 16 por los 8 de los armenios.

El antecedente más fresco es justamente el de hace poco más de un mes, cuando Chipre se impuso 2-0 de local. Antes de eso hubo un empate agónico 2-2 en 2023 y una victoria armenia por 3-2 en 2017, lo que muestra que, aunque la balanza se inclina para un lado, no siempre fue un paseo.

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Chipre vs. Armenia 2-0 UEFA Nations League 28/03/2023 Armenia vs. Chipre 2-2 Friendlies 13/11/2017 Armenia vs. Chipre 3-2 Friendlies 07/09/2007 Chipre vs. Armenia 3-1 Friendlies 28/02/2006 Chipre vs. Armenia 2-0 Friendlies 03/02/2000 Chipre vs. Armenia 3-2 Friendlies 16/11/1994 Chipre vs. Armenia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 08/10/1994 Armenia vs. Chipre 0-0 UEFA European Championship Qualifiers

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Horario del partido

Perú: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 12:00 hs

Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 12:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis