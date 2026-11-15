Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Montenegro por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Chipre y Montenegro se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Chipre recibe a Montenegro este domingo 15 de noviembre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Montenegro llega con la chance de meter presión arriba en su grupo, mientras Chipre necesita sumar para no despegarse del medio de la tabla. Son realidades distintas las que se cruzan en esta fecha de la Liga de Naciones.

Publicidad

No hay nada definido todavía, pero cada punto empieza a pesar más a esta altura del torneo. Para Montenegro es una oportunidad de seguir prendido en la pelea grande, y para Chipre, de no quedar relegado.

La actualidad de ambos equipos

Chipre llega discreto pero sin perder: viene de empatar 1-1 como visitante ante Armenia, después de haber encadenado dos triunfos como local frente a Letonia y la propia Armenia. Está en zona media con 8 puntos en cinco presentaciones, un andar irregular pero que le permite soñar con seguir escalando si gana en casa.

Montenegro, en cambio, llega como el equipo de mejor presente: ganó su último partido 2-1 ante Letonia y antes había empatado sin goles con Armenia. Con 13 unidades y el cuarto puesto, es uno de los animadores del grupo y llega con la obligación de no relajarse si quiere seguir ahí arriba.

Publicidad

El historial entre Chipre y Montenegro

El historial entre ambos es ampliamente favorable a Montenegro, que ganó tres de los seis cruces y nunca perdió ante Chipre, que no conoce la victoria en este enfrentamiento. Los otros tres antecedentes terminaron en empate, pero la diferencia de gol es elocuente: 11 a 4 a favor del equipo montenegrino.

El antecedente más reciente fue en septiembre pasado, cuando Montenegro se impuso 2-1. Antes de eso hubo una goleada 4-0 en 2020 y un 2-0 ese mismo año, lo que confirma una tendencia que Chipre buscará revertir este domingo.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Montenegro vs. Chipre 2-1 UEFA Nations League 17/11/2020 Montenegro vs. Chipre 4-0 UEFA Nations League 05/09/2020 Chipre vs. Montenegro 0-2 UEFA Nations League 23/03/2018 Chipre vs. Montenegro 0-0 Friendlies 09/09/2009 Montenegro vs. Chipre 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/2009 Chipre vs. Montenegro 2-2 UEFA World Cup Qualifiers

Publicidad

Horario del partido

Perú: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la fecha

Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 09:00 hs

Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 12:00 hs

Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 12:00 hs

España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs

Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs

Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs

Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis