Alineaciones de Armenia y Chipre por la Liga de Naciones: formaciones probables

Armenia y Chipre se enfrentan este jueves 12 de noviembre en el Republican Stadium - Vazgen Sargsyan por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Armenia recibe a Chipre este jueves 12 de noviembre desde las 12:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan. Armenia viene de empatar 0-0 con Montenegro y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Chipre viene de ganarle 2-1 a Letonia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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