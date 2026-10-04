Dónde ver EN VIVO Montenegro vs. Armenia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Montenegro llega con puntaje perfecto a este lunes 5 de octubre y Armenia necesita reaccionar rápido si no quiere quedar afuera de la pelea en su grupo de la Liga de Naciones.
Es la cuarta fecha del certamen y ambos ya se cruzaron hace apenas una semana, con triunfo agónico para los montenegrinos. Repetir el resultado le daría a Montenegro una base sólida para pensar en el ascenso de categoría.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Montenegro no perdió en lo que va del torneo: ganó sus tres partidos, el último de visitante ante Letonia por 2-1, y antes había dejado en el camino a Armenia y a Chipre. Esa racha lo tiene con puntaje ideal, aunque su ubicación en la tabla general todavía no refleja ese nivel de rendimiento.
Armenia, en cambio, llega golpeada. Después de arrancar con un triunfo claro ante Letonia, encadenó dos derrotas seguidas, la última el jueves pasado por 2-0 ante Chipre como visitante. Con apenas 3 puntos en tres fechas, necesita sumar de visitante para no quedar relegado en la zona baja de su grupo.
El historial entre Montenegro y Armenia
El historial entre ambos está parejo: de cinco enfrentamientos, Montenegro ganó dos, Armenia otros dos y hubo un empate, con una diferencia de gol mínima a favor de los montenegrinos (11 contra 9). El cruce más reciente fue hace apenas una semana, cuando Montenegro se impuso 3-2 como visitante en Ereván, en un partido que se definió sobre el final.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Armenia vs. Montenegro
|2-3
|UEFA Nations League
|09/06/2025
|Montenegro vs. Armenia
|2-2
|Friendlies
|24/03/2022
|Armenia vs. Montenegro
|1-0
|Friendlies
|10/06/2017
|Montenegro vs. Armenia
|4-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|11/11/2016
|Armenia vs. Montenegro
|3-2
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Montenegro y Armenia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Montenegro suma 9 puntos tras vencer a Letonia, Armenia y Chipre.
- Armenia suma 3 puntos en el torneo.