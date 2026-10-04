Francia vs. Bélgica en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Francia y Bélgica se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Apenas una semana después de verse las caras, Francia y Bélgica vuelven a cruzarse el lunes 5 de octubre por la Liga de Naciones. La revancha llega rápido y con ambos todavía con chances de pelear arriba en su grupo.

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Francia suma 7 puntos en tres fechas y Bélgica la sigue de cerca con 6, así que el que gane se acomoda mejor para lo que viene. No es un partido definitorio, pero sí uno que puede marcar quién maneja la presión en las últimas jornadas.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Francia llegaba con dos triunfos seguidos, incluido el que le sacó a Bélgica hace apenas días, pero el empate 1-1 ante Italia le cortó el envión. Igual sigue invicta en lo que va del certamen y con margen para corregir detalles antes de este nuevo cruce.

Bélgica, en cambio, respondió rápido al golpe de perder con Francia: goleó 3-0 a Turquía y antes de eso también había vencido a Italia como visitante. Llega entonces con la confianza de haber reaccionado bien después de la derrota, aunque sabe que el rival que tiene enfrente es justamente el que le cortó la racha.

El historial entre Francia y Bélgica

Se enfrentaron 25 veces y la balanza está clara a favor de Francia, que ganó 14 contra apenas 5 de Bélgica, con 6 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 46 contra 27. El antecedente más fresco es justamente el de la semana pasada, cuando Francia se impuso 1-0 de visitante, repitiendo una tendencia que se mantuvo en casi todos los cruces recientes entre ambos.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Bélgica vs. Francia 0-1 UEFA Nations League 14/10/2024 Bélgica vs. Francia 1-2 UEFA Nations League 09/09/2024 Francia vs. Bélgica 2-0 UEFA Nations League 01/07/2024 Francia vs. Bélgica 1-0 UEFA European Championship 07/10/2021 Bélgica vs. Francia 2-3 UEFA Nations League 10/07/2018 Francia vs. Bélgica 1-0 FIFA World Cup 07/06/2015 Francia vs. Bélgica 3-4 Friendlies 14/08/2013 Bélgica vs. Francia 0-0 Friendlies 15/11/2011 Francia vs. Bélgica 0-0 Friendlies 18/02/2004 Bélgica vs. Francia 0-2 Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis