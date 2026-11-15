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Liga de Naciones

Francia vs. Turquía en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Francia y Turquía se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

France vs. Turkey, Liga de Naciones
France vs. Turkey, Liga de Naciones

Francia recibe a Turquía este domingo 15 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Francia llega golpeada tras caer con Italia y necesita reaccionar rápido antes de que la fase se complique. Turquía, en cambio, no gana hace rato y busca al menos dejar una buena imagen.

La Liga de Naciones ya no deja margen para relajarse y este cruce puede definir cómo cada selección encara lo que resta del certamen.

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La actualidad de ambos equipos

El funcionamiento de Francia viene con altibajos. Había goleado 4-1 a Bélgica y empatado con Italia, pero la última fecha terminó con una derrota 3-1 de visitante justamente ante los italianos, lo que la dejó en la mitad de la tabla con 10 unidades en cinco presentaciones.

Turquía atraviesa un momento complicado: perdió sus últimos tres partidos, el más reciente 2-1 de local contra Bélgica, y todavía no sumó puntos en el torneo. Está 51° entre 54 equipos y llega a este partido con la necesidad urgente de cortar la racha negativa.

El historial entre Francia y Turquía

El historial entre ambas selecciones es favorable para Francia, que ganó cinco de los siete duelos disputados, con solo una victoria turca y un empate. La diferencia de gol también marca la superioridad francesa: 14 a 5 en el total de los enfrentamientos.

El antecedente más reciente fue en septiembre de 2026, cuando Francia se impuso 1-0 como visitante. Antes de eso hubo un empate 1-1 en 2019 y una victoria turca por 2-0 ese mismo año, lo único que rompió el dominio histórico francés en los últimos encuentros.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2026Turquía vs. Francia0-1UEFA Nations League
14/10/2019Francia vs. Turquía1-1UEFA European Championship Qualifiers
08/06/2019Turquía vs. Francia2-0UEFA European Championship Qualifiers
05/06/2009Francia vs. Turquía1-0Friendlies
26/06/2003Francia vs. Turquía3-2FIFA Confederations Cup
14/11/2000Turquía vs. Francia0-4Friendlies
08/10/1996Francia vs. Turquía4-0Friendlies

Horario del partido

  • Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 09:00 hs
  • Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 09:00 hs
  • Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 12:00 hs
  • Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 12:00 hs
  • España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
  • Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
  • Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
  • Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
  • Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
  • Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
  • Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
  • Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
  • Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

  • Francia y Turquía se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Francia suma 10 puntos en el torneo.
  • Turquía suma 0 puntos en el torneo.
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