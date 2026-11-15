Francia vs. Turquía en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Francia recibe a Turquía este domingo 15 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Francia llega golpeada tras caer con Italia y necesita reaccionar rápido antes de que la fase se complique. Turquía, en cambio, no gana hace rato y busca al menos dejar una buena imagen.
La Liga de Naciones ya no deja margen para relajarse y este cruce puede definir cómo cada selección encara lo que resta del certamen.
La actualidad de ambos equipos
El funcionamiento de Francia viene con altibajos. Había goleado 4-1 a Bélgica y empatado con Italia, pero la última fecha terminó con una derrota 3-1 de visitante justamente ante los italianos, lo que la dejó en la mitad de la tabla con 10 unidades en cinco presentaciones.
Turquía atraviesa un momento complicado: perdió sus últimos tres partidos, el más reciente 2-1 de local contra Bélgica, y todavía no sumó puntos en el torneo. Está 51° entre 54 equipos y llega a este partido con la necesidad urgente de cortar la racha negativa.
El historial entre Francia y Turquía
El historial entre ambas selecciones es favorable para Francia, que ganó cinco de los siete duelos disputados, con solo una victoria turca y un empate. La diferencia de gol también marca la superioridad francesa: 14 a 5 en el total de los enfrentamientos.
El antecedente más reciente fue en septiembre de 2026, cuando Francia se impuso 1-0 como visitante. Antes de eso hubo un empate 1-1 en 2019 y una victoria turca por 2-0 ese mismo año, lo único que rompió el dominio histórico francés en los últimos encuentros.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Turquía vs. Francia
|0-1
|UEFA Nations League
|14/10/2019
|Francia vs. Turquía
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/06/2019
|Turquía vs. Francia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|05/06/2009
|Francia vs. Turquía
|1-0
|Friendlies
|26/06/2003
|Francia vs. Turquía
|3-2
|FIFA Confederations Cup
|14/11/2000
|Turquía vs. Francia
|0-4
|Friendlies
|08/10/1996
|Francia vs. Turquía
|4-0
|Friendlies
Horario del partido
- Perú: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 09:00 hs
- Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 09:00 hs
- Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 12:00 hs
- Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 12:00 hs
- España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
- Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
- Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Francia y Turquía se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Francia suma 10 puntos en el torneo.
- Turquía suma 0 puntos en el torneo.