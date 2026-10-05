Moldavia vs. Eslovaquia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Moldavia y Eslovaquia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Moldavia recibe el martes 6 de octubre a Eslovaquia con la obligación de reaccionar en una Liga de Naciones donde ya empieza a quedar relegada.

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Eslovaquia pelea puestos de privilegio en su grupo y necesita sumar para no perder terreno en la tabla, mientras que para Moldavia el objetivo pasa por no descolgarse del todo del certamen.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Moldavia llega con una mezcla de sensaciones: después de caer 0-2 justamente ante este rival, reaccionó con un empate ante Islas Feroe y después consiguió un triunfo 2-1 de visitante frente a Kazajistán. Son 4 puntos en tres partidos y la posición 32 entre 54 equipos, un lugar que todavía permite soñar con escalar si hilvana un par de resultados positivos como local.

Eslovaquia, en cambio, viene de un tropiezo relativo: empató 1-1 como visitante ante Islas Feroe después de haber ganado sus dos juegos previos, incluido ese 2-0 ante Moldavia. Con 7 unidades y la casilla 12 de la tabla, el equipo necesita volver a la senda del triunfo para no quedar mezclado en la mitad de la zona.

El historial entre Moldavia y Eslovaquia

Los antecedentes son claramente favorables a Eslovaquia, que ganó 3 de los 4 cruces y solo perdió uno, allá por el año 2000. La diferencia de gol también lo respalda: anotó 7 goles contra los 4 que marcó Moldavia en todo el historial. El antecedente más reciente es justamente el de la fecha pasada, cuando Eslovaquia se impuso 2-0 como local.

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Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Eslovaquia vs. Moldavia 2-0 UEFA Nations League 05/09/2001 Eslovaquia vs. Moldavia 4-2 UEFA World Cup Qualifiers 07/10/2000 Moldavia vs. Eslovaquia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 05/02/2000 Moldavia vs. Eslovaquia 2-0 Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis