Moldavia vs. Eslovaquia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Moldavia recibe el martes 6 de octubre a Eslovaquia con la obligación de reaccionar en una Liga de Naciones donde ya empieza a quedar relegada.
Eslovaquia pelea puestos de privilegio en su grupo y necesita sumar para no perder terreno en la tabla, mientras que para Moldavia el objetivo pasa por no descolgarse del todo del certamen.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Moldavia llega con una mezcla de sensaciones: después de caer 0-2 justamente ante este rival, reaccionó con un empate ante Islas Feroe y después consiguió un triunfo 2-1 de visitante frente a Kazajistán. Son 4 puntos en tres partidos y la posición 32 entre 54 equipos, un lugar que todavía permite soñar con escalar si hilvana un par de resultados positivos como local.
Eslovaquia, en cambio, viene de un tropiezo relativo: empató 1-1 como visitante ante Islas Feroe después de haber ganado sus dos juegos previos, incluido ese 2-0 ante Moldavia. Con 7 unidades y la casilla 12 de la tabla, el equipo necesita volver a la senda del triunfo para no quedar mezclado en la mitad de la zona.
El historial entre Moldavia y Eslovaquia
Los antecedentes son claramente favorables a Eslovaquia, que ganó 3 de los 4 cruces y solo perdió uno, allá por el año 2000. La diferencia de gol también lo respalda: anotó 7 goles contra los 4 que marcó Moldavia en todo el historial. El antecedente más reciente es justamente el de la fecha pasada, cuando Eslovaquia se impuso 2-0 como local.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Eslovaquia vs. Moldavia
|2-0
|UEFA Nations League
|05/09/2001
|Eslovaquia vs. Moldavia
|4-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|07/10/2000
|Moldavia vs. Eslovaquia
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|05/02/2000
|Moldavia vs. Eslovaquia
|2-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Moldavia y Eslovaquia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Moldavia suma 4 puntos en el torneo.
- Eslovaquia suma 7 puntos en el torneo.