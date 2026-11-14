Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Suecia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Sweden vs. Bosnia and Herzegovina, Liga de Naciones
Sweden vs. Bosnia and Herzegovina, Liga de Naciones

Suecia recibe a Bosnia y Herzegovina este sábado 14 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Suecia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Bosnia y Herzegovina tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Suecia ganó 1-0 como visitante ante Rumania en la fecha anterior. Suecia está 12° en la tabla con 10 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Bosnia y Herzegovina.

En su último compromiso, Bosnia y Herzegovina ganó 1-0 como local ante Polonia. El conjunto marcha 19° con 8 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Suecia.

El historial entre Suecia y Bosnia y Herzegovina

Suecia y Bosnia y Herzegovina se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 triunfo de Suecia y 1 empate.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Bosnia y Herzegovina vs. Suecia1-1UEFA Nations League
29/05/2010Suecia vs. Bosnia y Herzegovina4-2Friendlies

Horario del partido

  • Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

  • Suecia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Suecia suma 10 puntos en el torneo.
  • Bosnia y Herzegovina suma 8 puntos en el torneo.
Bolavip Perù
Bolavip Perù
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones