Iker Casillas escogió entre Alianza Lima y Universitario por este crack peruano internacional

El debate de quién es el mejor equipo peruano, para Iker Casillas, está claro. El crack mundial, resolvió entre Alianza Lima y Universitario.

El histórico debate sobre qué club representa mejor la grandeza del fútbol peruano sumó un ingrediente de nivel internacional. La reciente llegada de Iker Casillas a Lima terminó avivando la clásica polémica entre Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Publicidad

Durante una entrevista exclusiva con el programa ‘Modo Fútbol’, el exfutbolista del Real Madrid sorprendió al referirse a las leyendas del balompié nacional. Ante la consulta periodística, el campeón mundial en Sudáfrica 2010 no dudó en señalar de inmediato a su máximo referente.

Iker Casillas vino a Perú en el año 2008 con la ONG Plan Internacional. (Foto: X).

El recuerdo de “San Iker” frente a La Blanquirroja

El histórico golero español guarda en la memoria sus enfrentamientos ante la Selección Peruana en dos amistosos disputados en suelo europeo: Barcelona (2004) y Huelva (2008). Incluso reconoció entre risas que suele repasar en YouTube los resúmenes de aquellos duelos donde se midió contra la ‘Bicolor’.

Publicidad

“Bueno, Pizarro. Yo tiro un poco más por los que jugué contra ellos, pero era un delantero muy, muy bueno”, declaró el legendario guardameta al destacar la jerarquía de Claudio Pizarro.

Claudio Pizarro siempre hace sonreír a La Victoria

Aunque Iker Casillas no mencionó de forma explícita a los dos gigantes de la Liga 1, su elección resonó fuertemente en La Victoria. Para el hincha blanquiazul, que el ídolo madrileño ponga al “Bombardero de los Andes” en el altar nacional representa un triunfo con la firma de la cantera íntima.

El exdelantero coincide plenamente con la época dorada de Casillas en Europa, enfrentándose en electrizantes duelos de la UEFA Champions League. Esa huella imborrable que dejó Pizarro en el césped internacional terminó por marcar la visión del portero sobre el fútbol peruano.

Publicidad

¡EN EXCLUSIVA! Iker Casillas 🧤🇪🇸, campeón del mundo con España, se animó a hablar de sus arqueros favoritos en Europa y Sudamérica y hasta de Claudio Pizarro.



Tremenda nota de @PaulPerezRioja. 🎙️



Suscríbete 👉 https://t.co/C3x9gn9fKk#ModoFútbol #P5IF pic.twitter.com/yENRy39sNu — Linkeados (@Linkeados_) October 6, 2026

Un guiño que enciende la polémica en redes

La inclinación narrativa de “San Iker” hacia la figura de Pizarro bastó para encender la conversación futbolera en las plataformas digitales. El reconocimiento de un multicampeón de Champions League genera un orgullo inmediato en la comunidad aliancista alrededor del mundo.

En la narrativa popular y el folklore del balompié nacional, el pronunciamiento de Casillas terminó inclinando la balanza hacia Matute. Una simple mención bastó para desatar el festejo íntimo y alimentar el apasionado debate que paraliza al país.

Publicidad

DATOS CLAVE