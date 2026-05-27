El peruano campeón de Champions League que no es Claudio Pizarro, hoy casi olvidado en los libros de historia

Es tiempo de recordar a un futbolista peruano que marcó época. En la previa de una nueva final de Champions League. Enorme leyenda histórica.

A pocas horas de que se dispute la gran final de la UEFA Champions League 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, el fanático peruano suele asociar la gloria eterna únicamente con Claudio Pizarro. Sin embargo, los registros oficiales demuestran que el verdadero pionero nacional en alzar la “Orejona” fue un hombre que conquistó San Siro mucho tiempo antes.

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Se trata de Víctor “El Conejo” Benítez, un futbolista extraordinario que rompió el molde del jugador peruano de la época. A diferencia del clásico juego vistoso y de toque tradicional de nuestro balompié, Benítez destacaba por un despliegue físico colosal, un rigor táctico europeo y una polivalencia que lo hacía brillar tanto en la defensa como en el mediocampo de contención.

Víctor “El Conejo” Benítez, historia pura del fútbol peruano. (Foto: X).

El día que un peruano anuló al mejor jugador del planeta en Wembley

El punto más alto de su carrera ocurrió el 22 de mayo de 1963, cuando el AC Milan se midió ante el temible Benfica de Portugal en la gran final europea disputada en el mítico estadio de Wembley. La misión encomendada por el mítico técnico Nereo Rocco parecía una utopía: hacerle una marca personal, asfixiante e implacable a Eusébio, considerado el jugador más dominante del mundo en ese momento.

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“El Conejo” cumplió la tarea con una perfección quirúrgica, anulando por completo a la “Pantera Negra” tras un gol inicial luso y permitiendo que el club italiano remontara el marcador para ganar por 2-1 con un doblete de José Altafini. Aquella tarde en Londres, el polifuncional jugador nacido en Lima se convirtió en el primer futbolista peruano en tocar el cielo europeo, dejando una huella imborrable en la historia rossonera.

Un perfil de jugador que el fútbol peruano moderno no volvió a exportar

El paso del tiempo ha agigantado la leyenda de Benítez, principalmente porque el fútbol peruano no ha vuelto a producir referentes de ese estilo destructivo, inteligente y de enorme jerarquía en la élite mundial. Mientras el país se acostumbró históricamente a exportar delanteros letales o volantes creativos, el perfil de un mediocentro de contención capaz de dominar tácticamente en Europa Central sigue siendo una enorme materia pendiente.

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Esta alarmante ausencia de especialistas de marca con proyección internacional hace que su legado sea casi un mito inalcanzable para las nuevas generaciones de la Liga 1. El éxito de Benítez radicó en asimilar la disciplina del “Catenaccio” italiano sin perder la técnica natural sudamericana, una combinación que hoy en día es sumamente cotizada en el mercado internacional de pases.

La impresionante trayectoria de un trotamundos de élite

A nivel de clubes, su palmarés es un ecosistema de éxito que muy pocos futbolistas en la historia de la Conmebol pueden presumir en sus estanterías. No solo tocó la gloria en Italia, sino que supo ser campeón nacional en los dos clubes más grandes del Perú y dejó una marca imborrable en el balompié argentino.

Alianza Lima (Perú): Bicampeón nacional en las temporadas 1954 y 1955 antes de dar el salto al extranjero.

Boca Juniors (Argentina): Campeón del Torneo de Primera División en 1962, ganándose el respeto de la exigente hinchada de La Bombonera.

AC Milan (Italia): Campeón de la Copa de Europa en 1963, rompiendo la hegemonía del Benfica de Portugal.

AS Roma (Italia): Tuvo dos etapas (1965-1966 y 1968-1970) y fue campeón de la Copa Italia en 1969, demostrando su vigencia en el fútbol más táctico del planeta.

Venezia (Italia): Un paso combativo en la Serie A durante la temporada 1966-1967.

Inter de Milán (Italia): Formó parte del histórico equipo rival en la temporada 1967-1968, sumando otra camiseta de un gigante europeo a su historial.

Sporting Cristal (Perú): Retorno triunfal para alzar el título nacional de Primera División en el año 1972.

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Víctor Benítez, el primer peruano en ganar una Champions League. (Foto: X).

Su breve y casi desconocido paso por los banquillos técnicos

Pocos recuerdan que, tras colgar los chimpunes, el “Conejo” intentó trasladar toda esa enorme sabiduría italiana a la dirección técnica, teniendo una breve experiencia como entrenador. Benítez asumió el mando táctico del CNI (Colegio Nacional de Iquitos) en la selva peruana, buscando impregnar conceptos modernos en un equipo tradicional del descentralizado.

A pesar de su bagaje internacional al lado de estrategas revolucionarios del fútbol europeo, su etapa desde el banquillo loretano fue sumamente corta y no gozó de la misma fortuna que su época dorada dentro de la cancha. Las precarias estructuras profesionales del balompié local de aquellos tiempos terminaron por desanimarlo, haciendo que se alejara rápidamente de la dirección técnica activa.

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El rescate urgente de un mito en la antesala de otra final europea

Este sábado 30 de mayo a las 11:00 horas (hora peruana), el planeta fútbol se paralizará para la gran cita en Hungría entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal. Mientras ruede el balón en Budapest a partir de las 18:00 CEST en un horario modificado, el nombre de Víctor Benítez merece ser rescatado urgentemente del olvido mediático por todos los amantes del deporte nacional.

La historia de este guerrero de las canchas, fallecido en el año 2022 en Milán, debe dejar de ser una línea perdida en los libros de historia deportiva. En tiempos donde el balompié peruano busca desesperadamente nuevos rumbos y referentes de carácter, el espejo del “Conejo” Benítez aparece como el mapa definitivo hacia el éxito internacional.

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AC Milan, Boca Juniors y Alianza Lima, falleció Víctor Benitez a los 86 años. (Foto: X).

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