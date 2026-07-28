Más de 120 millones: Así vale el 11 peruano más caro de la historia del fútbol

Se conoció el 11 más caro de la Selección Peruana con estrellas como Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, entre otros.

La Selección Peruana posiblemente no sea uno de los equipos más caros de la historia del fútbol. La gran mayoría de jugadores no han conseguido llegar a cifras escandalosas, pero se ha conocido el equipo más caro que ha existido hasta el momento.

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Mediante Transfermarkt se ha conocido los valores que han tenido los jugadores en sus diferentes puestos. Por lo que armar un 11 con los más caros de la historia nos deja un equipo con un valor de 121 millones de euros. Una cifra importante.

En este caso hay un empate entre los jugadores más caros de la historia. Renato Tapia y Juan Manuel Vargas son los que están en el top con una cifra de 20 millones cada uno. Luego le sigue Jefferson Farfán en el Schalke 04. Mientras que completan el podio Claudio Pizarro junto a André Carrillo con 12 millones cada uno.

Once más caro de la historia (Foto: Trasfermarkt).

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Por otro lado, jugadores como Alberto Rodríguez, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula, entre otros que marcaron parte importante de la Selección Peruana no aparecen. Esto debido a que su valor no logró alzarse tanto como otros, pese a que tuvieron grandes niveles con el conjunto patrio.

¿Quién es el jugador más caro en la actualidad en el Perú?

El monto que han llegado los peruanos actualmente es bastante bajo. Todavía no hay jugadores que puedan llegar a ser llamados estrellas que estén jugando en el extranjero. Tenemos a Erick Noriega como el más caro y con un futuro prometedor. Con 24 años de edad vale 5 millones de euros y de llegar a Europa se espera que esta cifra aumente.

El jugador de Gremio es el número uno, pero hay 3 elementos que están buscando quitarle ese puesto. Marcos López, Oliver Sonne y Felipe Chávez lo siguen de muy cerca, cada uno tiene un valor de 4 millones de euros según Transfermarkt. Por lo que tranquilamente podrían igualarlo pronto.

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Los 10 jugadores más caros en este 2026 (Foto: Transfermarkt).

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