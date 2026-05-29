Quiénes son los 2 futbolistas peruanos campeones de la UEFA Champions League

Conoce la historia de los peruanos, que fueron campeones de la UEFA Champions League, en toda su historia. Antes de la final PSG vs. Arsenal.

La mesa está servida en la majestuosa Puskás Aréna de Budapest para la gran final de la UEFA Champions League 2026. Este sábado 30 de mayo, el París Saint-Germain y el Arsenal de Inglaterra detendrán el planeta fútbol en busca de la gloria eterna. Mientras el continente europeo se prepara para coronar a su nuevo rey, en este lado del mundo la expectativa se tiñe de nostalgia e historia.

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Es el escenario perfecto para mirar el retrovisor y recordar el legado de nuestro balompié en el torneo de clubes más exigente del mundo. Aunque el camino hacia la “Orejona” es sumamente esquivo para los futbolistas sudamericanos, el Perú tiene el orgullo de contar con un selecto grupo de ganadores. En total, son dos futbolistas peruanos los que han logrado tocar el cielo europeo a lo largo de la historia.

Curiosamente, ambos jugadores consiguieron sus hazañas en el mismo escenario, el mítico estadio de Wembley en Londres, pero en épocas y formatos completamente diferentes. A continuación, repasamos las historias de los únicos embajadores nacionales que levantaron el trofeo más codiciado de Europa.

La final actual de UEFA Champions League. (Foto: X).

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Víctor Benítez: El pionero que hizo historia con el AC Milan en 1963

El primero en abrir el camino para el fútbol nacional fue Víctor “El Conejo” Benítez en la temporada 1962-63. En aquella época, el torneo todavía se denominaba Copa de Clubes Campeones Europeos y el mediocampista peruano era una de las figuras del cuadro italiano.

Aquel 22 de mayo de 1963, Benítez fue titular indiscutible y jugó los 90 minutos de la gran final en la que el AC Milan derrotó por 2-1 al temible Benfica de Portugal. Su labor táctica en la mitad de la cancha fue monumental para neutralizar a la máxima leyenda lusa, Eusébio, permitiendo que los ‘rossoneros’ levantaran su primera Copa de Europa.

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Claudio Pizarro: El “Bombardero” conquistó Europa con Bayern Múnich en 2013

Tuvieron que pasar exactamente cincuenta años para que la bandera peruana volviera a flamear en lo más alto del podio de la UEFA Champions League. El encargado de repetir la proeza fue Claudio Pizarro, quien formó parte del histórico plantel del Bayern Múnich que conquistó el triplete europeo.

Aunque el “Bombardero de los Andes” se quedó en el banco de suplentes en la final donde el Bayern venció 2-1 al Borussia Dortmund, su aporte en el torneo fue fundamental. El delantero nacional firmó cuatro goles cruciales en esa edición de la Champions, incluyendo un recordado ‘hat-trick’ ante el Lille francés en la fase de grupos.

Los únicos reyes peruanos de la UEFA Champions League

Para ponerlo en perspectiva actual, ninguna otra leyenda de nuestro balompié ha podido replicar lo hecho por este exitoso binomio. Figuras de la talla de Jefferson Farfán con el Schalke 04 o Juan Manuel Vargas con la Fiorentina lograron campañas destacadas, pero se quedaron en las instancias finales del certamen.

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Hoy, mientras el PSG busca retener su corona y el Arsenal persigue su primer título en Budapest, el fútbol peruano recuerda con orgullo a sus dos únicos monarcas. Víctor Benítez y Claudio Pizarro se mantienen en lo más alto del olimpo deportivo, esperando a un tercer compatriota que pueda sumarse a su selecta lista en el futuro.

DATOS CLAVE

Víctor Benítez ganó la Copa de Campeones de 1963 con el AC Milan.

Claudio Pizarro se coronó campeón de la Champions League 2013 con Bayern Múnich.

PSG y Arsenal disputarán la gran final de la Champions League 2026 en Budapest.