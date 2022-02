Cuando uno es bueno, todos lo quieren. Bajo esa premisa se podría deducir que Gianluca Lapadula no es un buen jugador pues todavía no ha conseguido un nuevo club. Relegado del Benevento, el delantero era una de las figuras del plantel y, además, goleador de la Serie B. Pero no es que nadie quiera a Gianluca Lapadula, sucede que el Benevento no lo quiere dejar ir. Otra circunstancia complicada que a veces florece cuando eres demasiado importante.

Bajo esta reflexión, las últimas semanas de Gianluca Lapadula han sido un tormento. Relegado del plantel principal del Benevento, ya son tres fechas las que no sale en lista, el delantero buscó un nuevo club en el mercado de invierno que pasó. Cerrando el libro de transferencia el 31 de enero del 2022 en las grandes ligas de Europa, ¿por qué el atacante continúa en el club de la Serie B?

En lo que respecta a transferencias, existen tres principales factores que saltan a la hora de analizar el actual momento de Gianluca Lapadula. El atacante, uno de los goleadores de la Serie B, resultó ser una pieza vital en el plantel del Benevento. Con pasado en el AC Milan, y un espléndido momento en la Selección Peruana, tres circunstancias son tomadas en cuenta cuando algún un club pregunta por el atacante.

Precio

Según la web transfermarkt, especializada en cotizaciones de los jugadores del mundo, actualmente el pase del delantero Gianluca Lapadula vale 4 millones de euros. Dejando atrás los ocho millones en los que fue tasado en enero del 2017, la cifra bajó, pero el sueldo del atacante no se redujo. Entendiendo que tiene contrato con el Benevento hasta el 2023, el club que quiera contar con él tiene que pagar por lo menos los 4 millones de su transferencia. De ahí en más, negociar su sueldo es otro asunto a tomar en cuenta. Entendiendo que se embolsa cerca de 150 mil euros al mes, su sueldo resulta ser un monto importante y costoso, digno de un estudio arduo si es que alguna institución deportiva lo quiere tener.

Edad

Cumpliendo el 7 de febrero 32 años, parece que el mejor fútbol de Gianluca Lapadula ya pasó. Por cuestiones de edad, uno pensaría eso; pero, lo cierto es que el delantero todavía está en un alto rendimiento. Además de no perder energía ni físico, el nacido en Turín si bien es un hombre mayor para el fútbol, no se percibe así en el campo de juego. Lleno de experiencia, despliegue y recorrido, Gianluca Lapadula sí que resulta ser un jugador atractivo para cualquier club a sus casi 32 años.

Poco tiempo para negociar

Este quizá sea el factor que más debemos tomar en cuenta. Habiéndose cerrado el mercado de fichajes en las grandes ligas de Europa el 31 de enero, las alternativas de Gianluca Lapadula pasan ahora mismo por opciones en el fútbol sudamericano. Entendiendo que el corto tiempo es traba para todo, la circunstancia también afectó una posible transferencia. Partiendo de la negativa del club a realizar una negociación fructífera para ambos, las propuestas que llegaron no fueron bien recibidas o, en su defecto, fueron refutadas con exuberantes sumas que hicieron desistir a los interesados por Gianluca Lapadula.

El 10 de diciembre Gianluca Lapadula compartió en su Instagram una foto con su club. Sentimientos de otros tiempos, ese día la cuenta del Benevento le respondió en castellano y con un corazón. Las cosas cambiaron en menos de un mes. Así es, cuando uno es bueno todos lo quieren y, en algunas ocasiones, cuando uno es muy bueno lo quieren tanto que no lo dejan irse.