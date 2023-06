Pocas veces se puede tomar como realidad el concepto de la televisión en el ambiente deportivo. En la Liga 1 del Perú es un aspecto fundamental, primordial, y vital. Ese hecho lo vamos interiorizando cada semana de forma intensa por las diversas informaciones.

A inicios del 2023 se rompió la hegemonía del Consorcio del Fútbol Peruano con su canal exclusivo GOLPERU, varios equipos terminaron el trabajo conjunto y decidieron ceñirse a las reglas desde VIDENA. Ahí Agustín Lozano, como presidente de la FFP, presentó una variante “mejor”.

Organizada por 1190 sports, de una manera muy clara, con un sistema muy diferente al anterior. Donde se premia de forma anual a los clubes por su nivel a lo largo de la temporada. Dejando atrás las grandes cifras de dinero, entregadas por GOLPERU. Ahora todo era mucho más equitativo.

Después de algunas demandas legales, se dijo que 1190 Sports y FPF habían ganado, dejando sin efecto las renovaciones de GOLPERU. Poco a poco algunos equipos se fueron alineando con la Federación Peruana de Fútbol. Excepto 4: Alianza Lima, Cienciano del Cusco, FBC Melgar de Arequipa, y Deportivo Binacional de Juliaca.

Estos conjuntos no han podido trabajar a la par del Consorcio del Fútbol Peruano, y a la vez, dieron libertad para ser transmitidos por Liga 1 Max. Sin embargo, no han recibido los ingresos por parte de 1190 Sports por decisión conjunta. No están de acuerdo con las formas y el manejo de este famoso sistema de repartición.

¿VUELVE GOLPERU A TRANSMITIR MÁS PARTIDOS DE LIGA 1?

Ahora, con todo el revuelo del supuesto regreso de estos clubes a GOLPERU, nació la duda de cómo se manejará todo en las siguientes semanas. Ya que una supuesta cautelar nueva, devolvería los poderes al grupo periodístico del canal 14. Ante eso, nace una incertidumbre gigante.

Desde el Canal del Fútbol Peruano, como se hacen llamar, han dicho que pronto habrá novedades sobre los partidos donde serán locales, Alianza Lima, Cienciano del Cusco, FBC Melgar de Arequipa, y Deportivo Binacional de Juliaca. Muy aparte de los que ya tienen: Universitario de Deportes, Sport Boys, Carlos A. Mannucci, Deportivo Municipal.