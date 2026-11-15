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Liga 1

Alineaciones de ADC Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso por la Liga 1: formaciones probables

ADC Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

ADC Juan Pablo II recibe a Deportivo Garcilaso este domingo 15 de noviembre desde las 15:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga 1. ADC Juan Pablo II viene de caer 1-2 ante Melgar y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Deportivo Garcilaso viene de empatar 0-0 con Comerciantes Unidos y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de ADC Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso

ADC Juan Pablo II (4-2-3-1): Matías Alejandro Vega, Hugo Ancajima, Jorge Toledo, Pablo Míguez, Paolo Reyna, Álvaro Rojas, Nilton Ramírez, Arón Sánchez, Juan Pablo Goicochea, Mateo Rodríguez, Erinson Ramírez. DT: Jorge Araujo.

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Deportivo Garcilaso (4-1-4-1): Patrick Zubczuk, Erick Canales, Aldair Salazar, Agustín Gómez, Anthony Rosell, Christopher Olivares, Kevin Sandoval, Claudio Torrejón, Agustín González, Beto da Silva, Facundo Castelli. DT: Lisandro Greppo.

La previa de ADC Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 15 de noviembre
  • Hora: 15:15 (hora de Perú)
  • Historial: 3 cruces — ADC Juan Pablo II ganó 0, Deportivo Garcilaso ganó 3 y empataron 0
  • Último antecedente: 30/05/2026: Deportivo Garcilaso 4-1 ADC Juan Pablo II
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