Alineaciones de ADC Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso por la Liga 1: formaciones probables

ADC Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

ADC Juan Pablo II recibe a Deportivo Garcilaso este domingo 15 de noviembre desde las 15:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga 1. ADC Juan Pablo II viene de caer 1-2 ante Melgar y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Deportivo Garcilaso viene de empatar 0-0 con Comerciantes Unidos y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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