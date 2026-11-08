Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado 2026 mientras se juega Los Chankas vs. Alianza Lima

Alianza Lima afronta un partido decisivo ante Los Chankas en Andahuaylas. Se define el futuro de varios equipos este domingo. ¿Cómo van las posiciones?

Se juegan cuatro partidos importantes este domingo 8 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Todo empieza en Andahuaylas donde Alianza Lima se juega una parada brava ante Los Chankas donde ambos equipos están obligados a ganar.

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Los ‘Blanquiazules’ de Pablo Guede necesitan los tres puntos para tener una ínfima chance de pelear por el Torneo Clausura. En tanto, los ‘Guerreros Chankas’ también necesitan la victoria para soñar con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

El resto de la jornada de domingo tiene los siguientes partidos: Sport Boys recibe en el Callao a UTC, a su término se enfrentan Deportivo Garcilaso y Comerciantes Unidos y todo termina en el Monumental con el duelo entre Universitario y CD Moquegua.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026

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Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 Perú 2026

UTC tiene 10 puntos menos debido a sanciones por deudas de salarios.

Sport Boys perdió 4 puntos por sanción debido retraso en el pago de obligaciones laborales, aportes a las AFP y cuotas sindicales.

FC Cajamarca tiene 2 puntos menos debido a que violó el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.

ADT tiene 1 punto menos debido a que infringió el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.

Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE

Atlético Grau 3-0 Cusco FC en La Matanza

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SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

ADT 1-1 Alianza Lima en Tarma

FC Cajamarca 2-0 Alianza Atlético en Cajamarca

FBC Melgar 2-1 Juan Pablo II College en Arequipa

Cienciano 1-2 Sport Huancayo en Cusco

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE