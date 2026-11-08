Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado 2026 mientras se juega Los Chankas vs. Alianza Lima

Se juegan cuatro partidos importantes este domingo 8 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Todo empieza en Andahuaylas donde Alianza Lima se juega una parada brava ante Los Chankas donde ambos equipos están obligados a ganar.
Los ‘Blanquiazules’ de Pablo Guede necesitan los tres puntos para tener una ínfima chance de pelear por el Torneo Clausura. En tanto, los ‘Guerreros Chankas’ también necesitan la victoria para soñar con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026.
El resto de la jornada de domingo tiene los siguientes partidos: Sport Boys recibe en el Callao a UTC, a su término se enfrentan Deportivo Garcilaso y Comerciantes Unidos y todo termina en el Monumental con el duelo entre Universitario y CD Moquegua.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026
Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 Perú 2026
- UTC tiene 10 puntos menos debido a sanciones por deudas de salarios.
- Sport Boys perdió 4 puntos por sanción debido retraso en el pago de obligaciones laborales, aportes a las AFP y cuotas sindicales.
- FC Cajamarca tiene 2 puntos menos debido a que violó el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.
- ADT tiene 1 punto menos debido a que infringió el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.
Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
- Atlético Grau 3-0 Cusco FC en La Matanza
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
- ADT 1-1 Alianza Lima en Tarma
- FC Cajamarca 2-0 Alianza Atlético en Cajamarca
- FBC Melgar 2-1 Juan Pablo II College en Arequipa
- Cienciano 1-2 Sport Huancayo en Cusco
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
- Los Chankas 0-0 Alianza Lima en Andahuaylas
- Sport Boys vs. UTC en el Callao
- Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos en Cusco
- Universitario vs. CD Moquegua en Lima