Dónde ver EN VIVO ADC Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso por la fecha 17 de la Liga 1: TV y streaming online

ADC Juan Pablo II recibe a Deportivo Garcilaso este domingo 15 de noviembre desde las 15:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga 1.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
ADC Juan Pablo II viene de perder 1-2 como visitante ante Melgar. El equipo ocupa el puesto 9 con 25 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Alianza Atletico.
Deportivo Garcilaso empató 0-0 como local ante Comerciantes Unidos en la fecha anterior. Deportivo Garcilaso está 4° en la tabla con 29 puntos. Antes ganó 3-2 como visitante ante CD UT Cajamarca.
El historial entre ADC Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso
ADC Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 3 de Deportivo Garcilaso.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|30/05/2026
|Deportivo Garcilaso vs. ADC Juan Pablo II
|4-1
|Liga 1
|13/10/2025
|ADC Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso
|0-1
|Liga 1
|25/05/2025
|Deportivo Garcilaso vs. ADC Juan Pablo II
|4-0
|Liga 1
Horario del partido
- Perú: 15:15 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Liga1 Play, TV 360
- Estados Unidos: Fanatiz
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Comerciantes Unidos vs. Sport Boys — domingo 15 de noviembre, 13:00 hs
- CD UT Cajamarca vs. Los Chankas — lunes 16 de noviembre, 13:00 hs
- Club Deportivo Moquegua vs. Atletico Grau — lunes 16 de noviembre, 15:15 hs
- Cusco vs. Asociacion Deportiva Tarma — lunes 16 de noviembre, 15:15 hs
- Alianza Atletico vs. Melgar — miércoles 18 de noviembre, 15:00 hs
- Alianza Lima vs. FC Cajamarca — sábado 21 de noviembre, 15:30 hs
- Sporting Cristal vs. Cienciano — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs
- Sport Huancayo vs. Universitario — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- ADC Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 17 de la Liga 1.
- El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360.
- ADC Juan Pablo II suma 25 puntos en el torneo.
- Deportivo Garcilaso suma 29 puntos en el torneo.