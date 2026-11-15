Dónde ver EN VIVO ADC Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso por la fecha 17 de la Liga 1: TV y streaming online

ADC Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 17 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

ADC Juan Pablo II recibe a Deportivo Garcilaso este domingo 15 de noviembre desde las 15:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga 1.

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Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

ADC Juan Pablo II viene de perder 1-2 como visitante ante Melgar. El equipo ocupa el puesto 9 con 25 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Alianza Atletico.

Deportivo Garcilaso empató 0-0 como local ante Comerciantes Unidos en la fecha anterior. Deportivo Garcilaso está 4° en la tabla con 29 puntos. Antes ganó 3-2 como visitante ante CD UT Cajamarca.

El historial entre ADC Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso

ADC Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 3 de Deportivo Garcilaso.

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Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 30/05/2026 Deportivo Garcilaso vs. ADC Juan Pablo II 4-1 Liga 1 13/10/2025 ADC Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso 0-1 Liga 1 25/05/2025 Deportivo Garcilaso vs. ADC Juan Pablo II 4-0 Liga 1

Horario del partido

Perú: 15:15 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Comerciantes Unidos vs. Sport Boys — domingo 15 de noviembre, 13:00 hs

CD UT Cajamarca vs. Los Chankas — lunes 16 de noviembre, 13:00 hs

Club Deportivo Moquegua vs. Atletico Grau — lunes 16 de noviembre, 15:15 hs

Cusco vs. Asociacion Deportiva Tarma — lunes 16 de noviembre, 15:15 hs

Alianza Atletico vs. Melgar — miércoles 18 de noviembre, 15:00 hs

Alianza Lima vs. FC Cajamarca — sábado 21 de noviembre, 15:30 hs

Sporting Cristal vs. Cienciano — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs

Sport Huancayo vs. Universitario — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis

ADC Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 17 de la Liga 1.

se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 17 de la Liga 1. El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360 .

y . ADC Juan Pablo II suma 25 puntos en el torneo.

suma 25 puntos en el torneo. Deportivo Garcilaso suma 29 puntos en el torneo.