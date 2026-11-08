Alineaciones de Deportivo Garcilaso y Comerciantes Unidos por la Liga 1: formaciones probables

Deportivo Garcilaso recibe a Comerciantes Unidos este domingo 8 de noviembre desde las 18:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 16 de la Liga 1. Deportivo Garcilaso viene de ganarle 3-2 a CD UT Cajamarca y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Comerciantes Unidos viene de empatar 2-2 con Asociacion Deportiva Tarma y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Deportivo Garcilaso y Comerciantes Unidos
Deportivo Garcilaso (4-1-4-1): Patrick Zubczuk, Erick Canales, Aldair Salazar, Agustín Gómez, Anthony Rosell, Christopher Olivares, Kevin Sandoval, Carlos Ramos, Agustín González, Beto da Silva, Facundo Castelli. DT: Lisandro Greppo.
Comerciantes Unidos (4-2-3-1): Matías Córdova, José Parodi, Flavio Alcedo, Juan Rodríguez, Daniel Lino, Agustín Rodríguez, Rodrigo Vilca, Yimy Gamero, Josuee Herrera, Matías Sen, Jhon Sánchez. DT: Claudio Biaggio.
La previa de Deportivo Garcilaso y Comerciantes Unidos: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 8 de noviembre
- Hora: 18:00 (hora de Perú)
- Historial: 5 cruces — Deportivo Garcilaso ganó 1, Comerciantes Unidos ganó 2 y empataron 2
- Último antecedente: 25/05/2026: Comerciantes Unidos 0-0 Deportivo Garcilaso
- Próximo partido de Deportivo Garcilaso: vs. ADC Juan Pablo II, domingo 15 de noviembre
- Próximo partido de Comerciantes Unidos: vs. Sport Boys, domingo 15 de noviembre