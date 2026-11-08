Alineaciones de Deportivo Garcilaso y Comerciantes Unidos por la Liga 1: formaciones probables

Deportivo Garcilaso y Comerciantes Unidos se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Deportivo Garcilaso recibe a Comerciantes Unidos este domingo 8 de noviembre desde las 18:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 16 de la Liga 1. Deportivo Garcilaso viene de ganarle 3-2 a CD UT Cajamarca y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Comerciantes Unidos viene de empatar 2-2 con Asociacion Deportiva Tarma y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.