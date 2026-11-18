Alianza Atletico recibe a Melgar este miércoles 18 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga 1. Alianza Atletico viene de caer 0-2 ante FC Cajamarca y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Melgar viene de ganarle 2-1 a ADC Juan Pablo II y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Alianza Atletico y Melgar
Alianza Atletico (4-1-4-1): Daniel Prieto, Erick Perleche, Román Gastón Suárez, José Luján, Jesús Mendieta, Jorge del Castillo, Hernán Lupu, Germán Gastón Díaz, Juan David Delgado Vásquez, Guillermo Larios, José Ingratti. DT: Federico Urciuoli.
Melgar (4-2-3-1): Jorge Cabezudo, Matías Lazo, Juan Escobar, Leonel González, Nelson Cabanillas, Horacio Orzán, Nicolás Quagliata, Kevin Minda, Cristian Bordacahar, Johnny Vidales, Lautaro Guzmán. DT: Miguel Rondelli.
La previa de Alianza Atletico y Melgar: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 18 de noviembre
- Hora: 15:00 (hora de Perú)
- Historial: 53 cruces — Alianza Atletico ganó 18, Melgar ganó 19 y empataron 16
- Último antecedente: 31/05/2026: Melgar 3-1 Alianza Atletico