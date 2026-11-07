Alineaciones de Melgar y ADC Juan Pablo II por la Liga 1: formaciones probables

Melgar recibe a ADC Juan Pablo II este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 16 de la Liga 1. Melgar viene de caer 0-2 ante Sport Huancayo y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. ADC Juan Pablo II viene de caer 0-1 ante Alianza Atletico y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Melgar y ADC Juan Pablo II
Melgar (4-4-2): Jorge Cabezudo, Matías Lazo, Juan Escobar, Leonel González, Nelson Cabanillas, Cristian Bordacahar, Kevin Minda, Gian García, Lautaro Guzmán, Nicolás Quagliata, Johnny Vidales. DT: Miguel Rondelli.
ADC Juan Pablo II (4-2-3-1): Matías Alejandro Vega, Hugo Ancajima, Jorge Toledo, Pablo Míguez, Paolo Reyna, Álvaro Rojas, Nilton Ramírez, Arón Sánchez, Juan Pablo Goicochea, Janio Pósito, Erinson Ramírez. DT: Jorge Araujo.
La previa de Melgar y ADC Juan Pablo II: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 18:00 (hora de Perú)
- Historial: 3 cruces — Melgar ganó 0, ADC Juan Pablo II ganó 0 y empataron 3
- Último antecedente: 22/05/2026: ADC Juan Pablo II 1-1 Melgar
- Próximo partido de Melgar: vs. Alianza Atletico, miércoles 18 de noviembre
- Próximo partido de ADC Juan Pablo II: vs. Deportivo Garcilaso, domingo 15 de noviembre