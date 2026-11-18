FBC Melgar deja salir a Carlos Cáceda por término de contrato. Hay equipos importantes de Liga 1, que siguen de cerca al portero mundialista.

Tras siete temporadas defendiendo el arco de FBC Melgar en Arequipa, Carlos Cáceda cierra su etapa en la ciudad blanca y se convierte en uno de los agentes libres más codiciados de la Liga 1. Con su vínculo contractual a punto de expirar este 31 de diciembre, el guardameta mundialista ya analiza ofertas para regresar a la capital en 2027.

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De acuerdo con el periodista Wilmer Robles Tadokoro, la agencia que representa al futbolista ya mueve sus fichas en el mercado de pases. “Carlos Cáceda interesa a clubes de Lima. Acaba contrato con Melgar y su entorno empresarial trabaja en su futuro inmediato”, informó el comunicador sobre la situación del arquero.

Carlos Cáceda deja Melgar después de varias temporadas como titular. (Foto: X).

La actualidad y cualidades de Carlos Cáceda en el arco

Nacido en Lima el 27 de septiembre de 1991, Carlos Cáceda tiene 35 años y cuenta con una dilatada trayectoria en el fútbol peruano. Con 1,84 metros de estatura y perfil diestro, la ‘Pantera’ se consolidó en el cuadro rojinegro como un referente histórico, aunque en este 2026 perdió continuidad en la Liga 1 tras disputar apenas 7 partidos oficiales en el torneo local.

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Más allá de su presente estadístico, el portero ofrece garantías probadas para cualquier plantel con aspiraciones al título:

Especialista en penales y reflejos: Su agilidad bajo los tres palos y efectividad en definiciones desde los doce pasos fueron determinantes para las recordadas campañas internacionales de Melgar.

Jerarquía internacional y mundialista: Suma experiencia en Copa Libertadores, Copa Sudamericana y convocatorias con la Selección Peruana, integrando el plantel que disputó el Mundial de Rusia 2018.

Dominio de altura y llano: Su paso prolongado por Arequipa le permite rendir sin problemas tanto en plazas de altitud como en el llano, una ventaja táctica clave en el campeonato peruano.

Los equipos grandes de Lima que siguen sus pasos

La condición de futbolista libre, sumada a que no ocupa plaza de extranjero, convierte a Cáceda en una oportunidad de mercado atractiva en la capital. A lo largo de este año, su nombre ha estado vinculado en distintos momentos con los tres clubes más populares del país:

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Alianza Lima : El cuadro blanquiazul ya lo tuvo en su radar a mediados de año y su nombre vuelve a sonar en La Victoria como alternativa nacional de experiencia para competir por el puesto en el arco de cara al 2027.

: El cuadro blanquiazul ya lo tuvo en su radar a mediados de año y su nombre vuelve a sonar en La Victoria como alternativa nacional de experiencia para competir por el puesto en el arco de cara al 2027. Universitario de Deportes : Es la casa donde se formó y debutó profesionalmente. Ante la constante rotación en la portería crema durante la temporada 2026 entre Diego Romero y Miguel Vargas, la opción de un regreso a Ate ha cobrado fuerza como posibilidad de jerarquía.

: Es la casa donde se formó y debutó profesionalmente. Ante la constante rotación en la portería crema durante la temporada 2026 entre Diego Romero y Miguel Vargas, la opción de un regreso a Ate ha cobrado fuerza como posibilidad de jerarquía. Sporting Cristal: En agosto pasado, la directiva celeste también evaluó su perfil en el mercado con la intención de generar competencia interna para su titular Diego Enríquez, demostrando que su nombre mantiene vigencia en el Rímac.

Con el cierre de la temporada 2026 a la vuelta de la esquina y el inicio del próximo campeonato proyectado para la segunda quincena de enero, las próximas semanas serán decisivas para definir si Carlos Cáceda volverá a defender el arco de un grande en Lima.

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