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Liga 1

Alineaciones de Asociacion Deportiva Tarma y Club Deportivo Moquegua por la Liga 1: formaciones probables

Asociacion Deportiva Tarma y Club Deportivo Moquegua se enfrentan este miércoles 28 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Asociacion Deportiva Tarma vs. Club Deportivo Moquegua, Liga 1
Asociacion Deportiva Tarma vs. Club Deportivo Moquegua, Liga 1

Asociacion Deportiva Tarma recibe a Club Deportivo Moquegua este miércoles 28 de octubre desde las 11:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 14 de la Liga 1. Asociacion Deportiva Tarma viene de empatar 1-1 con Atletico Grau y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Club Deportivo Moquegua viene de caer 0-1 ante Alianza Lima y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Asociacion Deportiva Tarma y Club Deportivo Moquegua

Asociacion Deportiva Tarma (4-2-3-1): Juan Valencia, Elias Alejandro Ramos, Joaquin Pereyra, Horacio Benincasa, Orlando Nunez, Angel Ojeda Allauca, Joao Rojas, Luis Perez, Juan Lucumi, Said Peralta, Aylton Mazzo. DT: Victor Rivera.

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Club Deportivo Moquegua (4-2-3-1): Carlos Grados, Aldair Perleche, Juan Lojas, Cristian Enciso, Nicolas Amasifuen, Cristian Mejia, Nicolas Chavez, Ricardo Chipao, Edgar Lastre, Jeferson Collazos, Yorman Zapata. DT: Jose Soto.

La previa de Asociacion Deportiva Tarma y Club Deportivo Moquegua: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 28 de octubre
  • Hora: 11:00 (hora de Perú)
  • Próximo partido de Asociacion Deportiva Tarma: vs. Comerciantes Unidos, martes 3 de noviembre
  • Próximo partido de Club Deportivo Moquegua: vs. Los Chankas, domingo 1 de noviembre
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