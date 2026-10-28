Alineaciones de Asociacion Deportiva Tarma y Club Deportivo Moquegua por la Liga 1: formaciones probables

Asociacion Deportiva Tarma y Club Deportivo Moquegua se enfrentan este miércoles 28 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Asociacion Deportiva Tarma recibe a Club Deportivo Moquegua este miércoles 28 de octubre desde las 11:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 14 de la Liga 1. Asociacion Deportiva Tarma viene de empatar 1-1 con Atletico Grau y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Club Deportivo Moquegua viene de caer 0-1 ante Alianza Lima y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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