Club Deportivo Moquegua vs. Atletico Grau en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 17 de la Liga 1

Club Deportivo Moquegua y Atletico Grau se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 17 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Club Deportivo Moquegua recibe a Atletico Grau este lunes 16 de noviembre desde las 15:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga 1.

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Club Deportivo Moquegua llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Atletico Grau tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Club Deportivo Moquegua empató 2-2 como visitante ante Universitario. El conjunto marcha 17° con 12 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Los Chankas.

Atletico Grau viene de ganar 3-0 como local ante Cusco. El equipo ocupa el puesto 11 con 21 puntos. Antes perdió 1-3 como local ante Universitario.

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El historial entre Club Deportivo Moquegua y Atletico Grau

Club Deportivo Moquegua y Atletico Grau se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 de Atletico Grau.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 29/05/2026 Atletico Grau vs. Club Deportivo Moquegua 1-0 Liga 1

Horario del partido

Perú: 15:15 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

CD UT Cajamarca vs. Los Chankas — lunes 16 de noviembre, 13:00 hs

Cusco vs. Asociacion Deportiva Tarma — lunes 16 de noviembre, 15:15 hs

Alianza Atletico vs. Melgar — miércoles 18 de noviembre, 15:00 hs

Alianza Lima vs. FC Cajamarca — sábado 21 de noviembre, 15:30 hs

Sporting Cristal vs. Cienciano — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs

Sport Huancayo vs. Universitario — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs

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En síntesis