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Liga 1

Club Deportivo Moquegua vs. Atletico Grau en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 17 de la Liga 1

Club Deportivo Moquegua y Atletico Grau se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 17 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Club Deportivo Moquegua vs. Atletico Grau, Liga 1
Club Deportivo Moquegua vs. Atletico Grau, Liga 1

Club Deportivo Moquegua recibe a Atletico Grau este lunes 16 de noviembre desde las 15:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga 1.

Club Deportivo Moquegua llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Atletico Grau tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Club Deportivo Moquegua empató 2-2 como visitante ante Universitario. El conjunto marcha 17° con 12 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Los Chankas.

Atletico Grau viene de ganar 3-0 como local ante Cusco. El equipo ocupa el puesto 11 con 21 puntos. Antes perdió 1-3 como local ante Universitario.

El historial entre Club Deportivo Moquegua y Atletico Grau

Club Deportivo Moquegua y Atletico Grau se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 de Atletico Grau.

Último enfrentamiento

FechaPartidoResultadoTorneo
29/05/2026Atletico Grau vs. Club Deportivo Moquegua1-0Liga 1

Horario del partido

  • Perú: 15:15 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: Liga1 Play, TV 360
  • Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • CD UT Cajamarca vs. Los Chankas — lunes 16 de noviembre, 13:00 hs
  • Cusco vs. Asociacion Deportiva Tarma — lunes 16 de noviembre, 15:15 hs
  • Alianza Atletico vs. Melgar — miércoles 18 de noviembre, 15:00 hs
  • Alianza Lima vs. FC Cajamarca — sábado 21 de noviembre, 15:30 hs
  • Sporting Cristal vs. Cienciano — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs
  • Sport Huancayo vs. Universitario — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis

  • Club Deportivo Moquegua y Atletico Grau se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 17 de la Liga 1.
  • El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360.
  • Club Deportivo Moquegua suma 12 puntos en el torneo.
  • Atletico Grau suma 21 puntos en el torneo.
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