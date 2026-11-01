Alineaciones de Club Deportivo Moquegua y Los Chankas por la Liga 1: formaciones probables

Club Deportivo Moquegua recibe a Los Chankas este domingo 1 de noviembre desde las 11:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1. Club Deportivo Moquegua viene de caer 0-2 ante Asociacion Deportiva Tarma y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Los Chankas viene de caer 0-1 ante Cusco y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Club Deportivo Moquegua y Los Chankas
Club Deportivo Moquegua (4-2-3-1): Carlos Grados, Aldair Perleche, José Granda, Mathías Panizo, Nicolás Amasifuén, Nicolás Chávez, Cristian Mejía, Ricardo Chipao, Edgar Lastre, Jeferson Collazos, Yorman Zapata. DT: José Soto.
Los Chankas (4-2-3-1): Hairo Camacho, Michael Kaufman, Héctor González, Carlos Pimienta, Kenyi Barrios, Christian Velarde, Marlon Torres, Kelvin Sánchez, Oshiro Takeuchi, Jarlín Quintero, Abdiel Ayarza. DT: Juan Carlos Bazalar.
La previa de Club Deportivo Moquegua y Los Chankas: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 1 de noviembre
- Hora: 11:00 (hora de Perú)
- Historial: 1 cruces — Club Deportivo Moquegua ganó 0, Los Chankas ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 17/05/2026: Los Chankas 1-0 Club Deportivo Moquegua
- Próximo partido de Club Deportivo Moquegua: vs. Universitario, lunes 9 de noviembre
- Próximo partido de Los Chankas: vs. Alianza Lima, domingo 8 de noviembre