Alineaciones de Club Deportivo Moquegua y Los Chankas por la Liga 1: formaciones probables

Club Deportivo Moquegua y Los Chankas se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Club Deportivo Moquegua recibe a Los Chankas este domingo 1 de noviembre desde las 11:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1. Club Deportivo Moquegua viene de caer 0-2 ante Asociacion Deportiva Tarma y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Los Chankas viene de caer 0-1 ante Cusco y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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