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Alineaciones de Club Deportivo Moquegua y Los Chankas por la Liga 1: formaciones probables

Club Deportivo Moquegua y Los Chankas se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Club Deportivo Moquegua vs. Los Chankas, Liga 1
Club Deportivo Moquegua vs. Los Chankas, Liga 1

Club Deportivo Moquegua recibe a Los Chankas este domingo 1 de noviembre desde las 11:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1. Club Deportivo Moquegua viene de caer 0-2 ante Asociacion Deportiva Tarma y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Los Chankas viene de caer 0-1 ante Cusco y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Club Deportivo Moquegua y Los Chankas

Club Deportivo Moquegua (4-2-3-1): Carlos Grados, Aldair Perleche, José Granda, Mathías Panizo, Nicolás Amasifuén, Nicolás Chávez, Cristian Mejía, Ricardo Chipao, Edgar Lastre, Jeferson Collazos, Yorman Zapata. DT: José Soto.

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Los Chankas (4-2-3-1): Hairo Camacho, Michael Kaufman, Héctor González, Carlos Pimienta, Kenyi Barrios, Christian Velarde, Marlon Torres, Kelvin Sánchez, Oshiro Takeuchi, Jarlín Quintero, Abdiel Ayarza. DT: Juan Carlos Bazalar.

La previa de Club Deportivo Moquegua y Los Chankas: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 1 de noviembre
  • Hora: 11:00 (hora de Perú)
  • Historial: 1 cruces — Club Deportivo Moquegua ganó 0, Los Chankas ganó 1 y empataron 0
  • Último antecedente: 17/05/2026: Los Chankas 1-0 Club Deportivo Moquegua
  • Próximo partido de Club Deportivo Moquegua: vs. Universitario, lunes 9 de noviembre
  • Próximo partido de Los Chankas: vs. Alianza Lima, domingo 8 de noviembre
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