Alineaciones de Club Deportivo Moquegua y Atletico Grau por la Liga 1: formaciones probables

Club Deportivo Moquegua recibe a Atletico Grau este lunes 16 de noviembre desde las 15:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga 1. Club Deportivo Moquegua viene de empatar 2-2 con Universitario y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Atletico Grau viene de ganarle 3-0 a Cusco y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Club Deportivo Moquegua y Atletico Grau
Club Deportivo Moquegua (4-2-3-1): Carlos Grados, Aldair Perleche, Juan Lojas, Cristian Enciso, Eros Montenegro, Cristian Mejía, Nicolás Chávez, Ricardo Chipao, Edgar Lastre, Bryan Angulo, Yorman Zapata. DT: José Soto.
Atletico Grau (4-4-2): Patricio Álvarez, Rodrigo Tapia, Lucas Acevedo, Ignacio Tapia, Gabriel Alfaro, Paulo de la Cruz, Rafael Guarderas, Eslyn Correa, Pablo Lavandeira, Adrián Fernández, Aldair Vásquez. DT: Gerardo Ameli.
La previa de Club Deportivo Moquegua y Atletico Grau: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 16 de noviembre
- Hora: 15:15 (hora de Perú)
- Historial: 1 cruces — Club Deportivo Moquegua ganó 0, Atletico Grau ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 29/05/2026: Atletico Grau 1-0 Club Deportivo Moquegua