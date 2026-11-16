Alineaciones de Club Deportivo Moquegua y Atletico Grau por la Liga 1: formaciones probables

Club Deportivo Moquegua y Atletico Grau se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Club Deportivo Moquegua recibe a Atletico Grau este lunes 16 de noviembre desde las 15:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga 1. Club Deportivo Moquegua viene de empatar 2-2 con Universitario y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Atletico Grau viene de ganarle 3-0 a Cusco y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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