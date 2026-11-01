Club Deportivo Moquegua vs. Los Chankas: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 15 de la Liga 1

Club Deportivo Moquegua y Los Chankas se enfrentan este domingo 1 de noviembre, por la fecha 15 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Club Deportivo Moquegua recibe a Los Chankas este domingo 1 de noviembre desde las 11:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1. Moquegua necesita puntos con urgencia para no despegarse del todo de la pelea por la permanencia, y recibe a un rival que tampoco puede relajarse en la tabla.

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Ninguno de los dos pasa por un buen momento, pero el local llega más golpeado todavía y necesita cortar una racha negativa antes de que la distancia con la salvación se haga imposible de remontar.

La actualidad de ambos equipos

El Club Deportivo Moquegua está 17° con 10 puntos y viene de tres derrotas en sus últimos encuentros, la más reciente como visitante ante Asociación Deportiva Tarma por 2-0. Antes había caído también de local frente a Alianza Lima, y el único resultado positivo de ese tramo fue un ajustado 1-0 afuera contra FC Cajamarca. La urgencia por sumar es total.

Los Chankas marchan 14° con 12 unidades y tampoco llegan finos: perdieron 1-0 como local ante Cusco y antes habían sufrido una goleada de visitante, 4-1 ante Deportivo Garcilaso. Su último triunfo fue ante Tarma hace un par de semanas, por lo que necesitan reencontrarse con la victoria para no complicarse en la mitad de la tabla.

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El historial entre Club Deportivo Moquegua y Los Chankas

El historial entre ambos es muy corto, apenas un antecedente registrado. En mayo de este año se cruzaron con Los Chankas de local y se quedaron con el triunfo 1-0 frente a Moquegua, que todavía no logró torcer esa historia.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 17/05/2026 Los Chankas vs. Club Deportivo Moquegua 1-0 Liga 1

Horario del partido

Perú: 11:00 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Cusco vs. Sport Boys — domingo 1 de noviembre, 13:15 hs

Atletico Grau vs. Universitario — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs

Sport Huancayo vs. Melgar — lunes 2 de noviembre, 11:00 hs

CD UT Cajamarca vs. Deportivo Garcilaso — lunes 2 de noviembre, 13:15 hs

Sporting Cristal vs. FC Cajamarca — lunes 2 de noviembre, 15:30 hs

Comerciantes Unidos vs. Asociacion Deportiva Tarma — martes 3 de noviembre, 15:00 hs

Alianza Lima vs. Cienciano — martes 3 de noviembre, 20:00 hs

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En síntesis