Alineaciones de Atletico Grau y Asociacion Deportiva Tarma por la Liga 1: formaciones probables

Atletico Grau recibe a Asociacion Deportiva Tarma este viernes 23 de octubre desde las 15:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 13 de la Liga 1. Atletico Grau viene de caer 1-3 ante Alianza Lima y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Asociacion Deportiva Tarma viene de caer 1-2 ante Los Chankas y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Atletico Grau y Asociacion Deportiva Tarma
Atletico Grau (5-4-1): Patricio Alvarez, Christian Vasquez, Rodrigo Tapia, Freddy Oncoy, Ignacio Tapia, Gabriel Alfaro, Diego Barreto, Pablo Lavandeira, Rafael Guarderas, Aldair Vasquez, Adrian Fernandez. DT: Gerardo Ameli.
Asociacion Deportiva Tarma (4-2-3-1): Juan Valencia, Elias Alejandro Ramos, Joaquin Pereyra, Jhair Soto, Alexander Hidalgo, Angel Ojeda Allauca, Joao Rojas, Luis Perez, Juan Lucumi, Said Peralta, Aylton Mazzo. DT: Victor Rivera.
La previa de Atletico Grau y Asociacion Deportiva Tarma: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 23 de octubre
- Hora: 15:15 (hora de Perú)
- Próximo partido de Atletico Grau: vs. Cienciano, jueves 29 de octubre
- Próximo partido de Asociacion Deportiva Tarma: vs. Club Deportivo Moquegua, miércoles 28 de octubre