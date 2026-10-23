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Liga 1

Alineaciones de Atletico Grau y Asociacion Deportiva Tarma por la Liga 1: formaciones probables

Atletico Grau y Asociacion Deportiva Tarma se enfrentan este viernes 23 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Atletico Grau vs. Asociacion Deportiva Tarma, Liga 1
Atletico Grau vs. Asociacion Deportiva Tarma, Liga 1

Atletico Grau recibe a Asociacion Deportiva Tarma este viernes 23 de octubre desde las 15:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 13 de la Liga 1. Atletico Grau viene de caer 1-3 ante Alianza Lima y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Asociacion Deportiva Tarma viene de caer 1-2 ante Los Chankas y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Atletico Grau y Asociacion Deportiva Tarma

Atletico Grau (5-4-1): Patricio Alvarez, Christian Vasquez, Rodrigo Tapia, Freddy Oncoy, Ignacio Tapia, Gabriel Alfaro, Diego Barreto, Pablo Lavandeira, Rafael Guarderas, Aldair Vasquez, Adrian Fernandez. DT: Gerardo Ameli.

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Asociacion Deportiva Tarma (4-2-3-1): Juan Valencia, Elias Alejandro Ramos, Joaquin Pereyra, Jhair Soto, Alexander Hidalgo, Angel Ojeda Allauca, Joao Rojas, Luis Perez, Juan Lucumi, Said Peralta, Aylton Mazzo. DT: Victor Rivera.

La previa de Atletico Grau y Asociacion Deportiva Tarma: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 23 de octubre
  • Hora: 15:15 (hora de Perú)
  • Próximo partido de Atletico Grau: vs. Cienciano, jueves 29 de octubre
  • Próximo partido de Asociacion Deportiva Tarma: vs. Club Deportivo Moquegua, miércoles 28 de octubre
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