Alineaciones de Atletico Grau y Cusco por la Liga 1: formaciones probables

Atletico Grau recibe a Cusco este viernes 6 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 16 de la Liga 1. Atletico Grau viene de caer 1-3 ante Universitario y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Cusco viene de caer 0-1 ante Sport Boys y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Atletico Grau y Cusco
Atletico Grau (4-4-2): Patricio Álvarez, Rodrigo Tapia, Lucas Acevedo, Ignacio Tapia, Gabriel Alfaro, Paulo de la Cruz, Rafael Guarderas, Freddy Oncoy, Pablo Lavandeira, Aldair Vásquez, Adrián Fernández. DT: Gerardo Ameli.
Cusco (4-1-4-1): Pedro Díaz, José Zevallos, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Marlon Ruidías, Lucas Colitto, Diego Soto, Carlos Montaño, Iván Colman, José Manzaneda, Facundo Julián Callejo. DT: Javier Rabanal.
La previa de Atletico Grau y Cusco: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 6 de noviembre
- Hora: 15:00 (hora de Perú)
- Historial: 9 cruces — Atletico Grau ganó 4, Cusco ganó 2 y empataron 4
- Último antecedente: 23/05/2026: Cusco 1-0 Atletico Grau
- Próximo partido de Atletico Grau: vs. Club Deportivo Moquegua, lunes 16 de noviembre
- Próximo partido de Cusco: vs. Asociacion Deportiva Tarma, lunes 16 de noviembre