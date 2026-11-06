Atletico Grau vs. Cusco en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 16 de la Liga 1

Atletico Grau recibe a Cusco este viernes 6 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 16 de la Liga 1.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Atletico Grau perdió 1-3 como local ante Universitario. El conjunto marcha 11° con 18 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Cienciano.
Cusco viene de perder 0-1 como local ante Sport Boys. El equipo ocupa el puesto 10 con 24 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Los Chankas.
El historial entre Atletico Grau y Cusco
Atletico Grau y Cusco se enfrentaron 9 veces en los últimos años: 4 triunfos de Atletico Grau, 2 de Cusco y 4 empates.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/05/2026
|Cusco vs. Atletico Grau
|1-0
|Liga 1
|25/10/2025
|Cusco vs. Atletico Grau
|1-0
|Liga 1
|19/06/2025
|Atletico Grau vs. Cusco
|0-0
|Liga 1
|07/03/2025
|Atletico Grau vs. Cusco
|0-0
|CONMEBOL Sudamericana
|28/10/2024
|Cusco vs. Atletico Grau
|0-1
|Liga 1
|17/05/2024
|Atletico Grau vs. Cusco
|4-0
|Liga 1
|21/09/2023
|Cusco vs. Atletico Grau
|0-0
|Liga 1
|29/04/2023
|Atletico Grau vs. Cusco
|3-0
|Liga 1
|10/10/2020
|Atletico Grau vs. Cusco
|1-1
|Liga 1
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Liga1 Play, TV 360
- Estados Unidos: Fanatiz
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Asociacion Deportiva Tarma vs. Sporting Cristal — sábado 7 de noviembre, 13:00 hs
- FC Cajamarca vs. Alianza Atletico — sábado 7 de noviembre, 15:30 hs
- Melgar vs. ADC Juan Pablo II — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Cienciano vs. Sport Huancayo — sábado 7 de noviembre, 20:30 hs
- Los Chankas vs. Alianza Lima — domingo 8 de noviembre, 13:00 hs
- Sport Boys vs. CD UT Cajamarca — domingo 8 de noviembre, 15:30 hs
- Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos — domingo 8 de noviembre, 18:00 hs
- Universitario vs. Club Deportivo Moquegua — domingo 8 de noviembre, 20:30 hs
En síntesis
- Atletico Grau y Cusco se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la fecha 16 de la Liga 1.
- El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360.
- Atletico Grau suma 18 puntos en el torneo.
- Cusco suma 24 puntos en el torneo.