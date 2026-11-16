Alineaciones de Cusco y Asociacion Deportiva Tarma por la Liga 1: formaciones probables

Cusco y Asociacion Deportiva Tarma se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Cusco recibe a Asociacion Deportiva Tarma este lunes 16 de noviembre desde las 15:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga 1. Cusco viene de caer 0-3 ante Atletico Grau y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Asociacion Deportiva Tarma viene de empatar 1-1 con Sporting Cristal y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

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