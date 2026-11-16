Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga 1

Alineaciones de Cusco y Asociacion Deportiva Tarma por la Liga 1: formaciones probables

Cusco y Asociacion Deportiva Tarma se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Cusco vs. Asociacion Deportiva Tarma, Liga 1
Cusco vs. Asociacion Deportiva Tarma, Liga 1

Cusco recibe a Asociacion Deportiva Tarma este lunes 16 de noviembre desde las 15:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga 1. Cusco viene de caer 0-3 ante Atletico Grau y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Asociacion Deportiva Tarma viene de empatar 1-1 con Sporting Cristal y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Cusco y Asociacion Deportiva Tarma

Cusco (4-1-4-1): Pedro Diaz, Jose Zevallos, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Ricardo Lagos, Lucas Colitto, Diego Soto, Carlos Montano, Ivan Colman, Jose Manzaneda, Facundo Julian Callejo. DT: Javier Rabanal.

+ Seguinos en

Asociacion Deportiva Tarma (4-2-3-1): Juan Valencia, Elias Alejandro Ramos, Joaquin Pereyra, Horacio Benincasa, Orlando Nunez, Luis Perez, Joao Rojas, Angel Ojeda Allauca, Juan Lucumi, Said Peralta, Marco Rodriguez. DT: Victor Rivera.

La previa de Cusco y Asociacion Deportiva Tarma: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 16 de noviembre
  • Hora: 15:15 (hora de Perú)
Bolavip Perù
Bolavip Perù
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones