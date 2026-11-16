Alineaciones de Cusco y Asociacion Deportiva Tarma por la Liga 1: formaciones probables

Cusco recibe a Asociacion Deportiva Tarma este lunes 16 de noviembre desde las 15:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga 1. Cusco viene de caer 0-3 ante Atletico Grau y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Asociacion Deportiva Tarma viene de empatar 1-1 con Sporting Cristal y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Cusco y Asociacion Deportiva Tarma
Cusco (4-1-4-1): Pedro Diaz, Jose Zevallos, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Ricardo Lagos, Lucas Colitto, Diego Soto, Carlos Montano, Ivan Colman, Jose Manzaneda, Facundo Julian Callejo. DT: Javier Rabanal.
Asociacion Deportiva Tarma (4-2-3-1): Juan Valencia, Elias Alejandro Ramos, Joaquin Pereyra, Horacio Benincasa, Orlando Nunez, Luis Perez, Joao Rojas, Angel Ojeda Allauca, Juan Lucumi, Said Peralta, Marco Rodriguez. DT: Victor Rivera.
La previa de Cusco y Asociacion Deportiva Tarma: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 16 de noviembre
- Hora: 15:15 (hora de Perú)