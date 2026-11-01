Alineaciones de Cusco y Sport Boys por la Liga 1: formaciones probables

Cusco y Sport Boys se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Cusco recibe a Sport Boys este domingo 1 de noviembre desde las 13:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1. Cusco viene de ganarle 1-0 a Los Chankas y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Sport Boys viene de ganarle 4-2 a FC Cajamarca y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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Las alineaciones de Cusco y Sport Boys

Cusco (4-1-4-1): Pedro Díaz, José Zevallos, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Ricardo Lagos, Lucas Colitto, Diego Soto, Carlos Montaño, Iván Colman, José Manzaneda, Facundo Julián Callejo. DT: Javier Rabanal.

Sport Boys (4-2-3-1): Diego Melián, Emilio Saba, Carlos Eduardo Zambrano Alfaro, Hansell Riojas, Mathías Llontop, Oslimg Mora, Yuriel Celi, Jostin Alarcón, Luis Urruti, Pablo Erustes, Christian Cueva. DT: Carlos Desio.

La previa de Cusco y Sport Boys: todo lo que hay que saber

Día: domingo 1 de noviembre

domingo 1 de noviembre Hora: 13:15 (hora de Perú)

13:15 (hora de Perú) Historial: 21 cruces — Cusco ganó 9, Sport Boys ganó 8 y empataron 4

21 cruces — Cusco ganó 9, Sport Boys ganó 8 y empataron 4 Último antecedente: 17/05/2026: Sport Boys 1-0 Cusco

17/05/2026: Sport Boys 1-0 Cusco Próximo partido de Cusco: vs. Atletico Grau, viernes 6 de noviembre

vs. Atletico Grau, viernes 6 de noviembre Próximo partido de Sport Boys: vs. Universitario, jueves 5 de noviembre