Dónde ver EN VIVO Cusco vs. Sport Boys por la fecha 15 de la Liga 1: TV y streaming online

Cusco y Sport Boys se enfrentan este domingo 1 de noviembre, por la fecha 15 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Cusco recibe a Sport Boys este domingo 1 de noviembre desde las 13:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1. Cusco llega como el equipo que mejor viene de los dos y quiere aprovechar la localía para meterse en la pelea de arriba. Sport Boys, en cambio, necesita cortar la irregularidad para no perderle pisada a la mitad de tabla.

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Son dos equipos que se miran de cerca en la tabla y que llegan a este duelo con necesidades distintas pero con el mismo objetivo inmediato: sumar para no quedar relegados en la segunda rueda.

La actualidad de ambos equipos

Cusco está 9° con 24 puntos y llega envalentonado tras dos triunfos en sus últimos tres partidos, incluido un contundente 3-1 ante Sporting Cristal que le dio un envión anímico importante. La caída ante Sport Huancayo quedó atrás y el equipo parece haber encontrado una regularidad que lo mantiene pegado a los puestos de arriba.

Sport Boys, 10° con 21 puntos, tuvo una semana para el olvido en cuanto a resultados antes de reaccionar con un 4-2 ante FC Cajamarca que le devolvió algo de confianza. Antes de eso había perdido dos seguidos, lo que muestra un equipo que todavía no logra sostener el nivel de un partido a otro.

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El historial entre Cusco y Sport Boys

El historial está muy parejo: de 21 enfrentamientos, Cusco ganó 9, Sport Boys 8 y hubo 4 empates, con una diferencia de goles mínima a favor del local de turno en esta nota. En los cruces más recientes se repartieron los triunfos sin que ninguno logre sacar ventaja clara, lo que confirma que cada vez que se cruzan el resultado es una incógnita.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/05/2026 Sport Boys vs. Cusco 1-0 Liga 1 07/11/2025 Cusco vs. Sport Boys 3-0 Liga 1 06/07/2025 Sport Boys vs. Cusco 1-2 Liga 1 05/08/2024 Cusco vs. Sport Boys 3-1 Liga 1 24/02/2024 Sport Boys vs. Cusco 3-0 Liga 1 03/10/2023 Sport Boys vs. Cusco 2-1 Liga 1 27/05/2023 Cusco vs. Sport Boys 2-1 Liga 1 22/09/2021 Sport Boys vs. Cusco 3-2 Liga 1 13/04/2021 Cusco vs. Sport Boys 2-2 Liga 1 02/11/2020 Cusco vs. Sport Boys 1-2 Liga 1

Horario del partido

Perú: 13:15 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Club Deportivo Moquegua vs. Los Chankas — domingo 1 de noviembre, 11:00 hs

Atletico Grau vs. Universitario — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs

Sport Huancayo vs. Melgar — lunes 2 de noviembre, 11:00 hs

CD UT Cajamarca vs. Deportivo Garcilaso — lunes 2 de noviembre, 13:15 hs

Sporting Cristal vs. FC Cajamarca — lunes 2 de noviembre, 15:30 hs

Comerciantes Unidos vs. Asociacion Deportiva Tarma — martes 3 de noviembre, 15:00 hs

Alianza Lima vs. Cienciano — martes 3 de noviembre, 20:00 hs

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En síntesis