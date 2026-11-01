Dónde ver EN VIVO Cusco vs. Sport Boys por la fecha 15 de la Liga 1: TV y streaming online

Cusco recibe a Sport Boys este domingo 1 de noviembre desde las 13:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1. Cusco llega como el equipo que mejor viene de los dos y quiere aprovechar la localía para meterse en la pelea de arriba. Sport Boys, en cambio, necesita cortar la irregularidad para no perderle pisada a la mitad de tabla.
Son dos equipos que se miran de cerca en la tabla y que llegan a este duelo con necesidades distintas pero con el mismo objetivo inmediato: sumar para no quedar relegados en la segunda rueda.
La actualidad de ambos equipos
Cusco está 9° con 24 puntos y llega envalentonado tras dos triunfos en sus últimos tres partidos, incluido un contundente 3-1 ante Sporting Cristal que le dio un envión anímico importante. La caída ante Sport Huancayo quedó atrás y el equipo parece haber encontrado una regularidad que lo mantiene pegado a los puestos de arriba.
Sport Boys, 10° con 21 puntos, tuvo una semana para el olvido en cuanto a resultados antes de reaccionar con un 4-2 ante FC Cajamarca que le devolvió algo de confianza. Antes de eso había perdido dos seguidos, lo que muestra un equipo que todavía no logra sostener el nivel de un partido a otro.
El historial entre Cusco y Sport Boys
El historial está muy parejo: de 21 enfrentamientos, Cusco ganó 9, Sport Boys 8 y hubo 4 empates, con una diferencia de goles mínima a favor del local de turno en esta nota. En los cruces más recientes se repartieron los triunfos sin que ninguno logre sacar ventaja clara, lo que confirma que cada vez que se cruzan el resultado es una incógnita.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/05/2026
|Sport Boys vs. Cusco
|1-0
|Liga 1
|07/11/2025
|Cusco vs. Sport Boys
|3-0
|Liga 1
|06/07/2025
|Sport Boys vs. Cusco
|1-2
|Liga 1
|05/08/2024
|Cusco vs. Sport Boys
|3-1
|Liga 1
|24/02/2024
|Sport Boys vs. Cusco
|3-0
|Liga 1
|03/10/2023
|Sport Boys vs. Cusco
|2-1
|Liga 1
|27/05/2023
|Cusco vs. Sport Boys
|2-1
|Liga 1
|22/09/2021
|Sport Boys vs. Cusco
|3-2
|Liga 1
|13/04/2021
|Cusco vs. Sport Boys
|2-2
|Liga 1
|02/11/2020
|Cusco vs. Sport Boys
|1-2
|Liga 1
Horario del partido
- Perú: 13:15 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Liga1 Play, TV 360
- Estados Unidos: Fanatiz
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Club Deportivo Moquegua vs. Los Chankas — domingo 1 de noviembre, 11:00 hs
- Atletico Grau vs. Universitario — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
- Sport Huancayo vs. Melgar — lunes 2 de noviembre, 11:00 hs
- CD UT Cajamarca vs. Deportivo Garcilaso — lunes 2 de noviembre, 13:15 hs
- Sporting Cristal vs. FC Cajamarca — lunes 2 de noviembre, 15:30 hs
- Comerciantes Unidos vs. Asociacion Deportiva Tarma — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Alianza Lima vs. Cienciano — martes 3 de noviembre, 20:00 hs
En síntesis
- Cusco y Sport Boys se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la fecha 15 de la Liga 1.
- El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360.
- Cusco suma 24 puntos en el torneo.
- Sport Boys suma 21 puntos en el torneo.