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Liga 1

Alineaciones de Melgar y Comerciantes Unidos por la Liga 1: formaciones probables

Melgar y Comerciantes Unidos se enfrentan este jueves 29 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Melgar vs. Comerciantes Unidos, Liga 1
Melgar vs. Comerciantes Unidos, Liga 1

Melgar recibe a Comerciantes Unidos este jueves 29 de octubre desde las 19:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 14 de la Liga 1. Melgar viene de ganarle 2-1 a CD UT Cajamarca y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Comerciantes Unidos viene de ganarle 3-1 a Cienciano y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Melgar y Comerciantes Unidos

Melgar (4-2-3-1): Jorge Cabezudo, Matías Lazo, Alec Deneumostier, Leonel González, Nelson Cabanillas, Walter Tandazo, Nicolás Quagliata, Horacio Orzán, Cristian Bordacahar, Jefferson Cáceres, Johnny Vidales. DT: Miguel Rondelli.

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Comerciantes Unidos (4-2-3-1): Matías Córdova, José Parodi, Flavio Alcedo, Juan Rodríguez, Daniel Lino, Agustín Rodríguez, Rodrigo Vilca, Yimy Gamero, Jhon Sánchez, Matías Sen, Jean Olivares. DT: Claudio Biaggio.

La previa de Melgar y Comerciantes Unidos: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 29 de octubre
  • Hora: 19:30 (hora de Perú)
  • Historial: 11 cruces — Melgar ganó 3, Comerciantes Unidos ganó 1 y empataron 7
  • Último antecedente: 10/05/2026: Comerciantes Unidos 1-1 Melgar
  • Próximo partido de Melgar: vs. Sport Huancayo, lunes 2 de noviembre
  • Próximo partido de Comerciantes Unidos: vs. Asociacion Deportiva Tarma, martes 3 de noviembre
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