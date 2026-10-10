Bernardo Cuesta explotó tras empate ante Universitario: “Siempre sucede lo mismo y nadie dice nada”

Al término del encuentro de esta noche en el Estadio Monumental, muchas reacciones se vienen dando luego del pitazo final del árbitro principal. Justamente las sanciones y revisiones de algunas jugadas en específico generaron un terremoto en las sensaciones de FBC Melgar por no cuidar la ventaja ante Universitario de Deportes. A raíz de ello es que Bernardo Cuesta explotó.
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Los 'cremas' y 'rojinegros' se repartieron los puntos por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los goles fueron de Alex Vlaera (2), Berni Cuesta y Cristian Bordacahar.
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El capitán y máximo referente de FBC Melgar no se guardó nada luego del final del encuentro en el Estadio Monumental y en charla con L1 MAX habló de las falencias del VAR en algunas jugadas en específico que presuntamente habrían favorecido notablemente a Universitario de Deportes. Es más, el goleador aseguró que estas situaciones siempre ocurren y nunca hay consecuencias.
“Gastamos miles de soles en el VAR, pero siempre favorece al mismo equipo. Eso es lo que estamos pidiendo. La falta es clarísima. Riveros tenía que estar un minuto afuera y estuvo 10 segundos. Así no se puede. El trabajo que uno hace en el campo de juego se ve perjudicado por tomas de decisiones que siguen pasando y siempre sucede lo mismo. Nadie dice nada. Pierde el fútbol peruano”; declaró Bernardo Cuesta en una clara señal de fastidio y frustración.
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"ESTO LE HACE DAÑO AL FÚTBOL PERUANO".#Melgar
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Las jugadas polémicas que Bernardo Cuesta y FBC Melgar reclaman tras empatar con Universitario
Las acciones en específico que Bernardo Cuesta junto a FBC Melgar reclaman luego de igualar 2-2 ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental tienen que ver con una presunta falta de Edison Flores en la previa del centro que finalmente terminó en el doblete de Álex Valera. Dicha acción habría sido revisada en el VAR y el juez principal continuó con las acciones con normalidad.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y Acumulado de la Liga 1 tras Universitario 2-2 FBC Melgar
Luego, existe una tremenda queja con la salida de la cancha de Williams Riveros. Con el nuevo reglamento, cada jugador deberá esperar un minuto para reingresar y se reclama que no transcurrió dicho tiempo para volver a ver al defensor en acción. Estas dos situaciones generaron la frustración de FBC Melgar y claramente existe molestia por la manera en cómo dejaron escapar el triunfo.
Fuente: A Presión.
DATOS CLAVES
- Bernardo Cuesta criticó al VAR tras el empate 2-2 ante Universitario de Deportes.
- Williams Riveros reingresó a los 10 segundos y no al minuto de espera reglamentario.
- FBC Melgar reclamó falta de Edison Flores previa al gol de Álex Valera.