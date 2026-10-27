Carlos Desio y Horacio Melgarejo renuevan contrato con Sport Boys y Cienciano, respectivamente

Camino a la parte final de la Liga 1 Perú 2026, algunos equipos ya están tomando decisiones importantes de cara a la próxima temporada. Son los casos de dos equipos que han tenido cierto protagonismo en este año, pero que no han podido pelear por el título. En Sport Boys y en Cienciano han definido a sus entrenadores para la temporada 2027 con las renovaciones de contrato de Carlos Desio y Horacio Melgarejo, respectivamente.

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Para Sport Boys, en el año de su centenario, era imprescindible definir el líder para su proyecto. Carlos Desio, pese a un bajón en los últimos partidos, fue el encargado de levantar al conjunto ‘rosado’. Finalmente, su renovación de contrato parece un hecho y sólo quedan detalles para que sea oficial, según informó el periodista Diego Sotomayor en su cuenta de X (@DiegoSotomayor7).

Desio tiene todo listo para seguir en el Boys (X @DiegoSotomayor7).

Se espera que haya fichajes y que se definan por las continuidades de ciertos jugadores, como el caso de Nicolás Da Campo por quien se negocia su renovación de contrato. En tal caso, resta saber qué jugadores serán prescindibles para 2027.

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En tanto, por el lado de Cienciano, no había dudas de que Horacio Melgarejo debía ser el encargado de comandar al equipo para la próxima temporada. Su gran 2026, sobre todo en Copa Sudamericana, le permitió conservar su trabajo y renovar contrato por las próximos dos años, según informó el periodista Gustavo Adrianzén Romo en X (@Gusadro).

Melgarejo sigue en Cienciano (X @Gusadro).

Así, el controvertido entrenador argentino seguirá haciendo de las suyas en 2027. Lo que queda por definir es a qué torneo internacional se clasificará si es que saca buenos resultados en la parte final de la Liga 1. Es que el ‘Papá de América’ tiene chances de clasificar tanto a Copa Libertadores como a Sudamericana. Por lo pronto, con el sexto puesto en el Acumulado, entraría a la segunda competencia importante del continente.

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Sport Boys y Cienciano buscarán ser protagonistas en 2027

Las confirmaciones de los proyectos actuales tanto en el Boys como en Cienciano será interesante de seguir para 2027. Con el conocimiento en el plantel que tienen ambos entrenadores, será un punto a favor a diferencia de otros equipos que podrían tener que empezar de nuevo con otros ciclos y otros comandos técnicos.

En el conjunto ‘rosado’ está claro que Desio cambió la imagen del equipo tras el flojo comienzo con Jaime de la Pava. Encontró una base sólida gracias a la experiencia de futbolistas como Carlos Zambrano y Christian Cueva, más el buen desarrollo de futbolistas como Oslimg Mora.

Christian Cueva, volante de Sport Boys.

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En tanto, en el ‘Papá’, Melgarejo ha sido todo un líder tanto deportiva como anímicamente. Sin lugar a dudas, supo hacer de la altura una fortaleza para avanzar en la Copa Sudamericana. Tampoco hay que dejar de lado su buen rendimiento en Liga 1.

En este sentido, lo hecho en Liga 1 es destacable porque está en la pelea por entrar a copas internacionales. De no ser por su prioridad en la Sudamericana, quizás estaría peleando más arriba debido al mal arranque que tuvo en el Clausura.

Cienciano ha hecho un gran año a nivel internacional (Getty Images).

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El mercado de pases de ambos equipos será importante y es en donde tanto Desio como Melgarejo deberán ser voz activa y de peso para definir qué jugadores deben llegar a sus equipos para potenciarlos

DATOS CLAVE

Carlos Desio renovará como director técnico de Sport Boys para 2027.

renovará como director técnico de Sport Boys para 2027. Horacio Melgarejo extendió su contrato como entrenador de Cienciano por dos años.

extendió su contrato como entrenador de Cienciano por dos años. Nicolás Da Campo se encuentra negociando su renovación de contrato con Sport Boys.

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