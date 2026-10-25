Sport Boys derrotó 4-2 a FC Cajamarca y Christian Cueva anotó un doblete siendo la gran figura del partido. Además, confesó que en la interna tienen una meta por delante en este Torneo Clausura 2026.

Sport Boys consiguió un valioso triunfo el día de hoy al recibir a FC Cajamarca en el Estadio Miguel Grau del Callao. Fue un 4-2 con distintas emociones de por medio durante el trámite de juego y que tuvo en Christian Cueva a la figura estelar del encuentro. El volante se mandó con un doblete y tras el pitazo final contó cuál es el nuevo objetivo en la interna de la plantilla chalaca.

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Siendo consciente que necesitaban regresar a las victorias luego de unos cuantos malos resultados en las últimas jornadas del Torneo Clausura 2026, Christian Cueva aseguró que necesitaban a gritos los tres puntos y más aún jugando en casa junto a sus aficionados. Asimismo, se pudo conocer que la idea es clasificar a un torneo internacional pensando en la próxima temporada.

“Contento por el triunfo más que nada. Necesitábamos tener un triunfo después de unas fechas que no fue lo mejor para nosotros. Seguimos pensando en lo que es un objetivo que es estar en un torneo internacional. Hay que acabar bien el torneo, lo que quiero es eso. Después pensaré qué es lo que viene. Particularmente quiero acabar el torneo de la mejor manera con Boys”; declaró Christian Cueva en conversación con L1 MAX tras el final del partido.

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Aclarando una supuesta polémica por salir sustituido en el segundo tiempo del duelo ante FC Cajamarca, el popular ‘Aladino‘ sentenció la siguiente premisa para no alimentar rumores: “Nunca le he dicho nada a nadie. Creo que él (Carlos Desio) ve las cosas de afuera mucho mejor. Simplemente tranquilidad. Hay cosas por corregir y cosas buenas que venimos haciendo. Hay que seguir, nada más”.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

La emotiva celebración de Christian Cueva con camiseta de Sport Boys

Con un doblete en tan solo dos minutos en el partido entre Sport Boys vs. FC Cajamarca disputado en el Estadio Miguel Grau, la emoción de Christian Cueva estuvo a flor de piel y sus celebraciones llamaron poderosamente la atención. Además de besar el escudo de la institución chalaca y evidenciar que está más comprometido que nunca con los objetivos, el volante habló de sus familiares.

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‘Aladino’ contó que dichas anotaciones van dirigidas a sus seres queridos, en especial a su papá que estuvo en las tribunas y que recientemente padeció un tema médico de cierta complejidad. “Lo intervinieron, tuvo una operación, así que está por acá conmigo y está mejor. Hoy disfruta de estar acá también conmigo, acompañándome, como siempre lo ha hecho desde que era un niño”.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Sport Boys venció 4-2 a FC Cajamarca con doblete de Christian Cueva .

venció a con doblete de . Christian Cueva anotó dos goles en dos minutos en el Estadio Miguel Grau .

anotó dos goles en dos minutos en el . Sport Boys busca clasificar a un torneo internacional para la próxima temporada.