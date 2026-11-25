Carlos Cabello, actual defensor de Cienciano, se encuentra en la mira de Sporting Cristal para la temporada 2027. Conoce los detalles de la situación y cómo encajaría en el Rímac.

Ahora que Sporting Cristal quedó fuera de la pelea por el título nacional en esta temporada y que se vienen negociaciones para concretar algunas llegadas y salidas de jugadores, recientemente se pudo conocer que la directiva estaría interesada en el regreso de un defensor que pudo ser campeón en el año 2020 con el club, pero que se terminó yéndose por actos de indisciplina.

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Estamos hablando específicamente de Carlos Cabello, lateral derecho que actualmente pertenece a las filas de Cienciano y que todavía tiene contrato hasta diciembre del año 2027. Frente a la inminente salida del argentino Juan Cruz González, quien no renovará con Sporting Cristal, se pudo conocer que el peruano gozaría de aprobación para una revancha en el Rímac.

Fuente: Sporting Cristal.

“Al salir Juan Cruz González, en Sporting Cristal van a buscar un lateral por derecha y este sería nacional. Una de las opciones que se maneja es Carlos Cabello de Cienciano, que ya estuvo en Cristal en el 2020. Están viendo el tema porque tiene contrato con Cienciano, pero todo hace indicar que se podría desprender del club”; reveló Denilson Barrenechea en ‘Estudio Fútbol‘.

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Ahora, frente a esta sorpresiva novedad, distintos hinchas de Sporting Cristal han mostrado su postura en redes sociales y la gran mayoría no está de acuerdo con el posible regreso de Carlos Cabello. Además de no representar un salto de calidad en la defensa, el hecho de reiterarle la confianza cuando en el pasado fue apartado del club por indisciplinas es un factor con el que no comulgan.

Carlos Cabello reconoció un mal comportamiento en su etapa en Sporting Cristal

Con 29 años y siendo un futbolista mucho más maduro que antes gracias a distintas situaciones del fútbol y de la vida, el mismo Carlos Cabello confesó en una entrevista con L1 MAX el mal comportamiento que tuvo en temporadas anteriores y que ahora es un profesional. Asimismo, reconoció el buen momento por el que pasó y que lo llevó al Rímac de cara a la temporada 2020.

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“Cuando era joven cometí muchos errores, muchas indisciplinas y por eso salí de Cristal. Llegué en un gran momento, pero no tenía una buena cabeza. Pasé de Cantolao a Cristal, que era un gran paso para mí, y por no tener un buen entorno me volví loco. Cometí indisciplinas que me llevaron a salir del club”; contó Carlos Cabello y ahora queda esperar qué será de su futuro más cercano.

🗣️ #ENVIVO Carlos Cabello: "POR INDISCIPLINA SALÍ DE SPORTING CRISTAL"



"Me volvió un poquito loco ir de Cantolao a Cristal"#L1Radio



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DATOS CLAVES

Sporting Cristal evalúa fichar a Carlos Cabello ante la salida de Juan Cruz González .

evalúa fichar a ante la salida de . El lateral de 29 años pertenece a Cienciano con contrato hasta diciembre de 2027 .

pertenece a con contrato hasta . Cabello salió de Cristal en 2020 por indisciplinas, según reconoció en L1 MAX.