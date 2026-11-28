Fiel a su estilo, Horacio Melgarejo se mandó con una revelación en donde se coloca próximamente en las filas de Universitario. Descubre qué dijo exactamente, además de cuál será su futuro más cercano.

Luego de no continuar al mando de Cienciano e incluso despedirse emotivamente del club en donde estuvo durante toda esta temporada 2026, ahora el nombre de Horacio Melgarejo vuelve a ser tendencia en el ámbito local al revelar que tiene el sueño de dirigir a Universitario de Deportes. Es más, aseguró con firmeza que es muy consciente que algún día regresará.

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Fuente: Universitario.

Y es que Horacio Melgarejo siente mucha identificación con los colores de Universitario de Deportes al haber sido parte del comando técnico de Ángel Comizzo durante la temporada 2021. Si bien el último comportamiento en Matute no fue el correcto al hacer gestos polémicos en contra de los hinchas de Alianza Lima, ahora el estratega argentino habló sobre una posible llegada a Ate.

“Sé que voy a volver, no tengo duda de que voy a volver a dirigir ese gran club. El hincha de Universitario me tiene identificado porque yo ya trabajé en ese club, sabe que tengo un cariño especial por esa camiseta. El hincha es pasional, el hincha de la ‘U’ ya sabemos cómo es y, bueno, por ahí el gesto que yo hice, que no correspondía, que pido disculpas de vuelta, el hincha se identifica y ahí no puedo hacer nada”; expresó Horacio Melgarejo en charla con ‘TV Perú‘.

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Horacio Melgarejo (ex DT de Cienciano): “Fue un año super espectacular. Luchamos los dos frentes (torneo local y sudamericana). Por un error mío (expulsión ante Alianza Lima ) me costó la renovación de contrato por dos años”#Cienciano #HoracioMelgarejo @TVPeruDeportes pic.twitter.com/52veAqq8qP — Alfredo Ccasa Godoy (@machitocasas) November 28, 2026

¿Horacio Melgarejo tiene ofertas para quedarse en el fútbol peruano?

Es importante tener en cuenta que Horacio Melgarejo se va de Cienciano con una durísima sanción de 14 partidos sin dirigir en la Liga 1, así que el equipo interesado en contar con sus servicios deberá validar dicho escenario en las negociaciones. En base a esto es que el propio entrenador confesó que tuvo algunos acercamientos en el fútbol peruano, aunque nada concreto por ahora.

“Es verdad que hubo clubes de Perú que me tantearon más allá de la sanción que tengo, pero nada, nada firme todavía. No hay ningún, ningún precontrato“; declaró Horacio Melgarejo en la misma entrevista y con lo cual dejó entrever que quizá se mantenga en la Liga 1, al margen del castigo impuesto y por el que seguramente buscará apelar a como de lugar si es que se queda.

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En cuanto al futuro cercano de Cienciano sin su persona, el estratega fue contundente. “Los directivos pueden elegir al entrenador que quieren. Es verdad que también sé que no va a ser fácil porque le dejamos la vara un poco alta, pero bueno, yo tanto al ‘Pampa’ Biaggio como al club como a los jugadores les deseo siempre lo mejor y acá van a tener un hincha más“.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Horacio Melgarejo afirmó en TV Perú que volverá a dirigir a Universitario de Deportes.

afirmó en TV Perú que volverá a dirigir a Universitario de Deportes. 14 partidos de sanción en Liga 1 arrastra Melgarejo tras su salida de Cienciano.

en Liga 1 arrastra Melgarejo tras su salida de Cienciano. Clubes peruanos tantearon al técnico argentino, pero no existe ningún precontrato ni oferta firme.