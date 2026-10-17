Dónde ver EN VIVO ADC Juan Pablo II vs. Sport Boys por la fecha 12 de la Liga 1: TV y streaming online

ADC Juan Pablo II y Sport Boys se enfrentan este sábado 17 de octubre, por la fecha 12 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

ADC Juan Pablo II recibe a Sport Boys este sábado 17 de octubre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 12 de la Liga 1. Apenas un punto separa a estos dos equipos en la tabla, así que el que gane puede meterse de lleno en la pelea por la parte alta de la Liga 1.

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Ninguno quiere quedarse estancado en la mitad de la tabla y un triunfo acá los deja a un paso de la zona de clasificación a torneos internacionales.

La actualidad de ambos equipos

ADC Juan Pablo II llega con el envión de haber ganado dos partidos seguidos antes de frenar en un empate 1-1 como visitante ante Comerciantes Unidos. Antes de eso había goleado 4-0 a Club Deportivo Moquegua de local y se había impuesto 2-1 a CD UT Cajamarca jugando afuera. Con 19 puntos en 11 fechas está 6° y con argumentos para pelear puestos de privilegio.

Sport Boys llega golpeado: cayó 1-3 como local ante Alianza Atlético en su presentación más reciente, después de empatar 1-1 con Melgar como visitante. Un poco más atrás había ganado 1-0 a Deportivo Garcilaso de local, así que el funcionamiento no es del todo irregular pese al último tropiezo. Son 18 puntos y el 9° lugar, en una zona donde cualquier resultado puede mover varios casilleros.

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El historial entre ADC Juan Pablo II y Sport Boys

El historial reciente entre ambos es parejo: de tres enfrentamientos, cada uno ganó uno y empataron el restante, con un saldo de goles levemente favorable para ADC Juan Pablo II (4 contra 2). El antecedente más cercano terminó 1-1 entre Sport Boys y ADC Juan Pablo II, mientras que en el cruce previo el local se impuso por 3-0.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/04/2026 Sport Boys vs. ADC Juan Pablo II 1-1 Liga 1 20/07/2025 ADC Juan Pablo II vs. Sport Boys 3-0 Liga 1 09/02/2025 Sport Boys vs. ADC Juan Pablo II 1-0 Liga 1

Horario del partido

Perú: 15:00 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Melgar vs. Deportivo Garcilaso — sábado 17 de octubre, 18:00 hs

Alianza Lima vs. Atletico Grau — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos — domingo 18 de octubre, 11:00 hs

FC Cajamarca vs. Club Deportivo Moquegua — domingo 18 de octubre, 13:15 hs

Alianza Atletico vs. Universitario — domingo 18 de octubre, 15:30 hs

Cienciano vs. CD UT Cajamarca — domingo 18 de octubre, 18:30 hs

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En síntesis