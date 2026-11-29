Expulsión de Daniel Porozo
🕷️🖤 ¡SPIDERMAN SE CONVIRTIÓ EN VENOM! 😱 Porozo se va expulsado y el Rojo Matador se queda con diez. 🟥⚽ #SportHuancayo 0-0 #Universitario— L1MAX (@L1MAX_) November 29, 2026
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Llegó el día de la semifinal de ida de la Liga 1 2026. Sport Huancayo recibe a Universitario de Deportes en el Estadio IPD Huancayo en un partido que promete en demasía por la necesidad de triunfo de ambos equipos. Con la mirada puesta en la clasificación a la gran final del fútbol peruano, a continuación podrás disfrutar del minuto a minuto al estilo de Bolavip Perú.
Minuto a minuto de Sport Huancayo vs. Universitario por los Playoffs Liga 1 2026
Todos los detalles de Sport Huancayo vs. Universitario por los Playoffs Liga 1 2026
Alineaciones titulares de Sport Huancayo vs. Universitario por los Playoffs Liga 1 2026
Sport Huancayo | Ángel Zamudio; Jean Franco Falconí, Jimmy Valoyes, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles; Ricardo Salcedo, Diego Carabaño; Piero Magallanes, Javier Sanguinetti, Nahuel Luján y Daniel Porozo.. DT: Richard Pellejero.
Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, Matías Di Benedetto; Lisandro Alzugaray, Edison Flores y Álex Valera. DT: Fabián Bustos.
DATOS CLAVES
- Sport Huancayo y Universitario disputan la semifinal de ida en el Estadio IPD Huancayo.
- Richard Pellejero alinea a Zamudio, Salcedo, Sanguinetti y Porozo en el once de Huancayo.
- Fabián Bustos inicia con Romero, Calcaterra, Alzugaray, Flores y Valera en Universitario de Deportes.