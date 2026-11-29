Maxloren Castro se encuentra en la mirada del poderoso e histórico Porto, así que desde Sporting Cristal están muy atentos a la situación. Conoce todos los detalles de esta novedad.

En pleno mercado de fichajes en el fútbol peruano, no hay duda alguna de que uno de los jugadores más laureados y que genera mayor expectativa para ser vendido al exterior es Maxloren Castro. El atacante de Sporting Cristal cerró muy bien la temporada 2026 y ahora resulta que desde Portugal lo tendrían en la mira. Hablamos de un verdadero poderoso de dicho país.

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Fuente: Getty Images.

Así es. Nos referimos al histórico Porto, uno de los equipos más importantes del fútbol europeo y que habría puesto las miradas en el talento de Maxloren Castro. Si bien todavía no se específico con mayor detalle todo lo relacionado a una negociación de por medio, fue Diego Rebagliati quien reveló que es muy probable que el extremo continúe su carrera en el viejo continente.

“Lo que me dijeron de Maxloren es que es un equipo grande de Portugal. Es el Porto. Y que aparentemente están tratando de meter a la operación a Gerson Castillo”; expresó el comunicador deportivo durante la última edición del programa ‘Los Reba‘ sobre dicha situación y con la sorpresa de que dentro del acuerdo estaría un canterano de Sporting Cristal.

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🚨 Adelanta Diego Rebagliatti en @LosRebaPodcast que Maxloren Castro 🇵🇪 estaría cerca de ser firmado por el FC Porto 🇵🇹 de Portugal.



Detalla también que Gerson Castillo 🇵🇪 sería parte de la operación de los jugadores de Sporting Cristal al fútbol portugues. ¿✍🏻⏳✈️? pic.twitter.com/BsVKicKEFu — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) November 28, 2026

Gerson Castillo, volante formado en las divisiones menores de Sporting Cristal y que durante esta temporada 2026 tuvo la oportunidad de sumar minutos en el primer equipo, sería clave en las negociaciones entre Maxloren Castro y la directiva de Porto. Es la información que se maneja por ahora, así que las próximas horas serán claves para conocer mayores detalles.

Los números y estadísticas de Maxloren Castro durante la temporada 2026

Vistiendo la camiseta de Sporting Cristal y convirtiéndose en un titular habitual por el carril izquierdo durante esta temporada 2026, Maxloren Castro completó un total de 50 partidos entre Liga 1, Copa Caliente de la Liga y Copa Libertadores. Además, anotó 6 goles y registró 5 asistencias en 3,373 minutos de competencia, con lo cual queda clarísimo que viene dando un salto de calidad.

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Recordemos que Maxloren Castro debutó en el fútbol peruano con 16 años en la temporada 2024 y empezó dando muy buenas sensaciones. Poco a poco fue progresando hasta que ahora, con 18 años en la actualidad, es uno de los canteranos rimenses por mayor proyección del club y hasta podría llegar a Europa, específicamente al Porto de Portugal.

DATOS CLAVES