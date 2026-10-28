FC Cajamarca vs. CD UT Cajamarca en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 14 de la Liga 1

FC Cajamarca y CD UT Cajamarca se enfrentan este miércoles 28 de octubre, por la fecha 14 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

FC Cajamarca recibe a CD UT Cajamarca este miércoles 28 de octubre desde las 13:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 14 de la Liga 1. Un clásico cajamarquino que llega con las tablas completamente invertidas: mientras uno pelea por salir de la mitad baja, el otro ya mira con resignación el fondo del campeonato.

Publicidad

FC Cajamarca necesita sumar para no quedar enredado en la pelea por no descender, y enfrente tiene al rival más urgido de todos: un vecino que todavía no encontró la manera de levantar cabeza en el torneo.

La actualidad de ambos equipos

FC Cajamarca llega golpeado tras caer 4-2 como visitante ante Sport Boys, un resultado que lo dejó con apenas 11 puntos en 13 partidos y en la zona media-baja de la tabla. Antes de esa derrota había perdido como local frente a Moquegua y empatado sin goles ante Tarma, así que la racha reciente no acompaña pese a llegar como favorito.

CD UT Cajamarca atraviesa un presente mucho más complicado: suma apenas 2 puntos en 13 fechas y está último entre los 18 equipos de la Liga 1. Cayó en sus tres últimos compromisos, ante Melgar, Cienciano y Sporting Cristal, y necesita con urgencia un resultado que le permita despegarse del fondo antes de que la distancia con la permanencia se vuelva imposible de remontar.

Publicidad

El historial entre FC Cajamarca y CD UT Cajamarca

El historial entre ambos es parejo pero corto: solo se enfrentaron dos veces y cada uno se llevó una victoria. CD UT Cajamarca ganó 3-1 en junio de este año, mientras que FC Cajamarca se impuso 2-1 en el duelo anterior, en mayo. En total, CD UT Cajamarca convirtió un gol más que su rival a lo largo de estos cruces.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/06/2026 CD UT Cajamarca vs. FC Cajamarca 3-1 Copa LFP-FPF 08/05/2026 CD UT Cajamarca vs. FC Cajamarca 1-2 Liga 1

Horario del partido

Perú: 13:15 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Asociacion Deportiva Tarma vs. Club Deportivo Moquegua — miércoles 28 de octubre, 11:00 hs

Alianza Atletico vs. Deportivo Garcilaso — miércoles 28 de octubre, 15:30 hs

Cienciano vs. Atletico Grau — miércoles 28 de octubre, 19:00 hs

Los Chankas vs. Cusco — jueves 29 de octubre, 13:00 hs

Sporting Cristal vs. Alianza Lima — jueves 29 de octubre, 15:30 hs

Melgar vs. Comerciantes Unidos — jueves 29 de octubre, 19:30 hs

Universitario vs. Sport Boys — miércoles 4 de noviembre, 18:30 hs

Publicidad

En síntesis