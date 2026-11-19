Alianza Lima y Universitario buscan a Bassco Soyer. Ahora, desde Gil Vicente han tomado esta decisión, sobre el futuro del delantero peruano.

El futuro inmediato de Bassco Soyer entra en su etapa final de definición. Gil Vicente ha decidido ceder a préstamo al atacante peruano por los próximos seis meses, buscando que sume continuidad profesional antes de volver a la pretemporada en Portugal a mitad de año.

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La realidad sobre el presente de Bassco Soyer

Esta postura del cuadro luso responde a la necesidad de darle minutos competitivos en el primer nivel. A pesar de su buen rendimiento en las divisiones menores, el jugador de 20 años aún no ha debutado oficialmente con el plantel principal de Barcelos.

Bassco Soyer podría regresar a al fútbol peruano la próxima temporada. (Foto: X).

Una inoportuna lesión en el codo frenó su ascenso hacia la Primeira Liga durante los últimos meses. Por ello, tanto la directiva portuguesa como el entorno del futbolista coinciden en que un cambio temporal de aire es el paso más adecuado para su desarrollo.

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El panorama del préstamo: Portugal vs. Alianza Lima

Según informó el periodista Gerson Cuba a través de sus redes sociales, existen conversaciones para un posible regreso del delantero a La Victoria. Sin embargo, hasta el momento no se ha formalizado ninguna oferta sobre la mesa de Gil Vicente.

La prioridad del futbolista apunta a mantenerse en el fútbol europeo, donde ya maneja propuestas concretas de otros clubes portugueses. El objetivo de su representación es no perder el roce internacional adquirido desde su salida de Perú a mediados de 2025.

No obstante, el Bassco Soyer se mantiene muy atento a su resolución final. Tanto Alianza Lima como Universitario han sondeado su disponibilidad, impulsados por la vigencia de la bolsa de minutos para la temporada 2027.

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Los números de Bassco Soyer en Europa

Desde que dejó la institución blanquiazul, Soyer ha centrado toda su actividad oficial en la categoría Sub-23 del conjunto portugués. En dicho torneo logró destacar como una de las principales piezas ofensivas de su escuadra.

Durante su paso por el equipo filial sumó 33 partidos disputados, registrando 12 goles y 8 asistencias. Estas cifras contrastan con los 8 encuentros, 1 tanto y 1 pase gol que acumuló en el primer equipo íntimo entre 2023 y 2025.

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La próxima semana será clave para cerrar el acuerdo definitivo con su nuevo destino. Mientras en La Victoria aguardan por una apertura en las negociaciones, el atacante evalúa si da el salto a un club de ascenso en Portugal o pega la vuelta al fútbol peruano.

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