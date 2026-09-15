Metió gol y asistencia en Europa: Mano Menezes lo estaría convocando a la Selección Peruana

La Selección Peruana tendría a este convocado, nombre que refrescaría todo. Mano Menezes, premiaría su regularidad dentro del fútbol europeo.

El fútbol peruano suma noticias positivas desde el continente europeo gracias al gran momento de una de sus jóvenes promesas. Bassco Soyer viene destacando en Portugal tras registrar una gran actuación con el equipo Sub-23 del Gil Vicente.

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Durante el reciente enfrentamiento ante Portimonense, el atacante peruano demostró su capacidad ofensiva al anotar un gol y brindar una asistencia. Esta actuación fue informada por el periodista Gerson Cuba, quien resaltó el progresivo ascenso del jugador tras dejar atrás una complicada lesión en el brazo.

Bassco Soyer marcando la diferencia en Portugal. (Foto: X).

Consolidación y regreso al primer equipo del Gil Vicente

Tras completar su proceso de rehabilitación, el exjugador de Alianza Lima ha ido sumando minutos paulatinamente para recuperar el ritmo competitivo. Su regularidad en la filial le ha permitido volver a entrenar con la plantilla principal del conjunto portugués.

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El atacante nacional ya ha sido considerado previamente por el cuerpo técnico de la Primera División tras salir campeón de la Taça Revelação. Ahora, a la espera de una nueva convocatoria para este fin de semana, se perfila para dar el salto definitivo en la Primeira Liga.

En el radar de Mano Menezes para la fecha FIFA

El comando técnico de la Selección Peruana, liderado por Mano Menezes, mantiene un monitoreo constante sobre los futbolistas que militan en el extranjero. El crecimiento de Soyer en el balompié europeo calza con el proceso de recambio generacional que busca implantar el estratega brasileño.

La capacidad de Soyer para actuar como volante ofensivo o extremo despierta el interés del cuerpo técnico patrio. Por este motivo, el jugador del Gil Vicente se ubica como una de las opciones reservadas para vestir la camiseta de la Bicolor.

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Gol y asistencia de Bassco Soyer con el Gil Vicente Sub-23 ante Portinense. El potrillo de Alianza Lima empezó a tener continuidad luego de superar su lesión en el brazo y continuará entrenando con el primer equipo portugués, a la espera de una posible convocatoria para este fin… pic.twitter.com/fnXZlrO1IE — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) September 15, 2026

¿Cuándo, cómo y dónde jugará la Selección Peruana?

La Bicolor afrontará una exigente serie de amistosos internacionales en Norteamérica durante las próximas fechas FIFA de septiembre y octubre de 2026. La gira comenzará el 26 de septiembre frente a Estados Unidos a las 3:30 PM (hora peruana) en territorio estadounidense, seguido por el duelo ante México el 29 de septiembre a las 3:00 PM.

El itinerario de preparación continuará el 3 de octubre enfrentando a Canadá a la 1:00 PM como visitante, para luego cerrar la gira el 7 de octubre midiéndose contra Colombia en sede y horario por confirmar. Esta seguidilla de partidos ante rivales de jerarquía será el escenario ideal para que Mano Menezes pruebe nuevas variantes como Bassco Soyer.

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